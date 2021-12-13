В России задержали более 100 "сторонников украинской группировки"

Российские силовики провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали 106 человек. Как заявила ФСБ, это якобы "сторонники украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.".

По словам российских правоохранителей, задержанные планировали совершать террористические акты и массовые убийства.

Задержания прошли в 37 регионах РФ. Так, в Пензенской области задержаны пять человек, а в Республике Коми — восемь. У них изъято гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, холодное оружие, баллончики со слезоточивым газом, охолощенные автоматы и пистолеты.

Силовики также заявили о задержании троих администраторов интернет-сообществ этой организации, которые якобы пропагандировали экстремистскую идеологию и призывали совершать насильственные акции. Еще двоих человек подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В ФСБ утверждают, что группировка "М.К.У." якобы создана гражданином Украины Егором Красновым, "действующим под покровительством украинских спецслужб".

Это не первое "разоблачение", о котором ФСБ заявила в декабре 2021 года. Ранее российские силовики отчитались о "поимке" двух "агентов Службы безопасности Украины", а также "агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины", которые якобы планировали диверсии. Однако в СБУ по этому поводу заявили, что ФСБ стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками.

Напомним, РФ регулярно пытается расшатать ситуацию в Украине. Так, за приготовление к действиям, направленным на свержение конституционного строя или захват государственной власти, только департамент кибербезопасности СБУ за 2021 год открыл 45 производств.

Украинские правоохранители постоянно блокируют также деятельность ботоферм, которые зачастую координируются из России. С фейковых аккаунтов этих структур нагнетаются протестные настроения с целью дестабилизации ситуации в стране.

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