Россия заявила о задержании «украинских шпионов»: в СБУ объяснили причину «новости»

В четверг, 2 декабря, ФБС РФ заявила, что на территории России силовики задержали двух «агентов Службы безопасности Украины» Зиновия Коваля и его сын Игоря, а также «агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины» Александра Цилыка.

Российские силовики утверждают, что отец и сын Ковали якобы занимались фото- и видеосъемкой стратегически важных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры, а Цилык собирался устроить взрывы при помощи самодельных устройств.

Как сообщает «Укринформ», в СБУ опровергли информацию ФСБ.

«Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль», — сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Он напомнил, что за 2021 год украинские правоохранители выявили около 50 агентов иностранных разведок. А в ноябре 2021 года СБУ разоблачила кадровых сотрудников ФСБ, которые ответственны за более чем 5 тысячах кибератак на государственные Украины.

«Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая еще раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», — добавил Дехтяренко.

В СБУ также заявляли о многочисленных агентах российского влияния, которые внедрены в государственные органы власти Украины. Спецслужба занимается их выявлением.

РФ регулярно пытается расшатать ситуацию в Украине. Так, за приготовление к действиям, направленным на свержение конституционного строя или захват государственной власти, только департамент кибербезопасности СБУ за 2021 год открыл 45 производств.

Правоохранители регулярно блокируют и деятельность ботоферм, которые зачастую координируются из России. С фейковых аккаунтов этих структур нагнетаются протестные настроения с целью дестабилизации ситуации в Украине.

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