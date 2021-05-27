Олигархи под прикрытием, или Как за иностранными бизнесменами могут стоять спецслужбы

В Европе продолжается шпионский скандал, связанный с Россией. Месяц назад Чехия решила выслать российских дипломатов из-за истории с возможной диверсией на складах боеприпасов, на которых хранились снаряды якобы для продажи украинской армии. На днях российского шпиона выявили в Польше. Российского дипломата недавно выслала Северная Македония.

В Украине "соседских" диверсантов ловят регулярно. С территории РФ против нашего государства "работают" около 7 тысяч сотрудников спецслужб, сообщил глава СБУ Иван Баканов. По его словам, россияне пытаются вербовать уже не только чиновников, но и более широкий круг граждан.

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Известно, что агенты нередко используют "корочки" журналистов. В книге Томаса Рида "Активные мероприятия: тайная история дезинформации и политической войны" описывается, как КГБ финансировал издательства и издания по всему миру для распространения советского влияния.

Есть множество примеров, когда успешные бизнесмены работали на спецслужбы другой страны. А сегодня, когда использование биометрического контроля на границе усложняет передвижение под чужим именем, кротов внедряют в обычные компании, чтобы они могли путешествовать под своим настоящим именем под видом командировок.



Для российских спецслужб использование бизнес-крыши также является обычным делом. Вспомним обмен разведчиками между РФ и США 2010 года. Лидия Гурьева, она же Синтия Мерфи, была вице-президентом инвестиционной компании Morea Financial Services в Нью-Йорке. Анна Чапман трудилась в инвестбанке Barclays Bank.

При этом шпионы пытались попасть в "тусовки" с влиятельными людьми. Так, Андрей Безруков, из того же списка, возглавлял консалтинговую компанию Future Map и входил в организацию World Future Society, на конференции которой съезжаются эксперты в сфере госуправления.

Характерной особенностью таких предпринимателей в погонах является успешность бизнеса даже в кризисы — спецслужбы находили возможности финансово поддержать нужных людей. Нередко шпионы легализуются в одной стране и уже оттуда переводятся на работу в другую. Сотрудник СВР РФ Михаил Васенков, например, работал фотографом в странах Латинской Америки, откуда уже перебрался в США и был арестован вместе с другими российскими разведчиками в 2010 году.

Если диверсантов в Украине нейтрализуют без труда, то громких разоблачений агентов под прикрытием давно не слышно. Последний раз такой арест был в декабре 2017 года правительственного переводчика — его осудили и впоследствии обменяли. Но глупо рассчитать, что нелегалов у нас не осталось. Как же их искать?



Можно идти от обратного. Полезные разведчики должны быть вхожи в высшие круги общества. Они могут оказаться успешными деятелями культуры и искусств, бизнесменами, журналистами и владельцами СМИ. Лучше, чтобы на них никто и подумать не мог: какой же он шпион, если с ним президент здоровается?

На втором этапе можно отдельно пройтись по иностранцам. Вы представляете себе, например, американца, который не смог реализовать себя на родине, но стал успешным в Украине, в стране больших возможностей? Да, при царе европейцев приглашали на выгодных условиях осваивать незанятые земли, но в Украине такой программы нет.

Сузить "круг подозреваемых" можно и по географическому фактору. Понятно, что российских агентов, скорее всего, будут засылать из европейских государств. Учитывая евроинтеграционный курс Украины, это не вызовет лишних подозрений.

Где же в ЕС наиболее развитая шпионская сеть РФ? Ответ дает автор книги "Агенты Путина" Ондржей Кундра. По его данным, "с приходом к власти Владимира Путина Москва приняла решение сделать Чехию базой для своей разведывательной деятельности во всем центральноевропейском регионе". Чешская контрразведка слабее, например, немецкой и хуже финансируется. Логично ждать "гонца" именно из этой страны.



Если говорить об интересных для работы разведчиков отраслях, то, как видим из разоблачений десятилетней давности в США, к таким относится инвестиционная сфера. Здесь вам и широкие горизонты, и большие деньги, и нужные знакомства, и ценная информация.

В Украине около 50 инвестиционных компаний. Есть среди них и связанные с Чехией, да еще активно работавшие с российским бизнесом. Не приговор, разумеется.

Просто констатация фактов. Можно вспомнить сделку 2005 года по купле-продаже 5% Николаевского глиноземного завода для группы "Российский алюминий" приятеля Путина Олега Дерипаски. Проводившая ее компания организовывает в Праге ежегодные конференции с участием российских концернов, например, "Роснефти" близкого к российскому президенту Игоря Сечина.

Инвестфирма с чешскими корнями обзаводится медиаактивами в Украине. По стечению обстоятельств, "Радио Эра" она покупает у Андрея Деркача — выпускника Высшей школы КГБ. Продают ли такие люди свои СМИ кому ни попадя? Например, приобрести издание "Корреспондент" даже у "беглых коррупционеров" почему-то не получилось. А тут от информационного рупора избавился действующий украинский политик.

В 2017 году к этой же инвесткомпании были претензии из-за использования санкционного программного обеспечения "Стахановец". Российского.



Внимание привлекают и некоторые КСО-проекты. Может ли компания с 39 тыс. грн чистой прибыли купить здание за 140 млн и сдать его в льготную аренду учебному заведению по ставке в разы меньше рынка? Допустим, удалось пригласить на открытие президента Украины, но зачем дальше финансировать неприбыльный проект? Чтобы использовать этот аналитический центр как место встречи нужных людей?

Когда, как пишут, "лично Путин направляет олигарха Романа Абрамовича купить футбольный клуб "Челси" и использовать его как плацдарм для российского влияния и спецопераций в Лондоне". Но образовательный центр — это же скучно. Вряд ли удастся там собирать богему часто — ведь последний раз она съехалась, а некоторые и поделились деньгами, явно под президента. Хотя кто-то, возможно, думает иначе.

Наконец, грех не посмотреть на офшорные связи украинских инвесторов с чешскими корнями.

Например, компания CIM Dividend Income Holdings с британских Виргинских островов связывает главу украинской инвесткомпании и Ивана Божидара Ивановича (Ivan Božidar Ivanović).

Последний владел акциями оборонного хорватского предприятия "Джуро Джакович" (Djuro Djakovic group). Этот завод назывался среди возможных участников проекта по поставке подводных лодок для Украины.

Остается верить, что украинская контрразведка сопоставляет факты не хуже журналистов и в состоянии защитить интересы государства, даже если им угрожают приятные во всех отношениях люди.