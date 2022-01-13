Войска ОДКБ выведут из Казахстана до 19 января - министр обороны РФ Шойгу

Из Казахстана начали выводить войска Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Этот процесс должны завершить до 19 января, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает пресс-служба Кремля.

Вывод войск ОДКБ проведут в несколько этапов, первый из которых начался 13 января. 14 января страну покинут силы Армении, Таджикистана, Белоруссии. Их выведут 14 бортами.

Войска Киргизи покинут страну самостоятельно, так как страна расположена рядом возле Казахстана, объяснил Шойгу.

"Далее, в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19-го числа", — добавил глава российского министерства обороны.

Напомним, войска ОДКБ вошли в Казахстан по просьбе президент страны Касым-Жомарта Токаева.

Страны-участники организации отправили своих военных и технику в Казахстан "с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране".

Казахстан накрыла волна протестов, которые привели к стычкам с силовиками. На фоне этих событий оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране. Кроме того, на всей территории Казахстана объявили чрезвычайное положение с комендантским часом с 23:00 до 7:00.

Позже российские военные сообщили, что взяли под контроль стратегические объекты Казахстана.