Ущерб для бизнеса от беспорядков в Казахстане оценили в $220 млн

Бизнес в Казахстане по состоянию на 11 декабря оценил ущерб от беспорядков в 95,3 миллиарда тенге, или более 220 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной палаты предпринимателей.

Большая часть ущерба приходится на бывшую столицу и крупнейший город страны Алматы. При этом подсчеты пока приблизительные. По предварительным подсчетам, в Алматы бизнес оценил размер ущерба от беспорядков в 93,8 миллиарда тенге, или 214 миллионов долларов.

"В 9 регионах страны выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1709 объектах, из них в Алматы — 1408 субъектов, расположенных в 1578 объектах", — сказано в сообщении Национальной палаты предпринимателей.

Больше всего от беспорядков и мародерства пострадала отрасль торговли — 1448 субъектов бизнеса. Кроме того, ущерб понесли 32 субъекта общепита, 37 — финсектора, 9 — логистики, 2 —СМИ.

Напомним, в результате массовых беспорядков в Казахстане, которые начались 2 января, погибли 164 человека.

Больше всего погибших зарегистрировано в бывшей столице и трех регионах. В частности, в Алматы, по данным министерства, погибли 103 человека (в том числе двое детей), в Кызылординской области – 21 человек, в Жамбылской – 10, в Алматинской – восемь.

Чтобы придушить митинги, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил военной помощи у Организации договора коллективной безопасности. Накануне он заявил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 14 января.

После волны протестов в Казахстане произошел ряд изменений. В частности, назначено новое правительство, также бывший глава государства Нурсултан Назарбаев ушел с поста председателя Совета безопасности страны, хотя он был пожизненно назначен на эту должность.

Примечательно, что после стабилизации ситуации в Казахстане Токаев заявил, что его предшественник Назарбаев поспособствовал появлению в стране прослойки крайне богатых людей, которым теперь придется регулярно "помогать народу".