Токаев обвинил Назарбаева во взращивании олигархов в Казахстане: теперь их обяжут "делиться с народом"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его предшественник Нурсултан Назарбаев поспособствовал появлению в стране прослойки крайне богатых людей, которым теперь придется регулярно "помогать народу". Об этом, как передает Orda.kz, он сказал в ходе дистанционного выступления перед депутатами Мажилиса (нижней палаты парламента).

"Благодаря первому президенту — Елбасы — в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд. Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени", — заявил Токаев.

Как подчеркнул президент, доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики, однако в Казахстане эта зависимость не соблюдается из-за получения финансово-промышленными группами сверхдоходов.

"Это непреложная аксиома, которая в нашем случае не работает. Ключевыми выгодоприобретателями в нынешней экономической ситуации стали финансово-олигархические группы. Банк развития Казахстана, по сути, превратился в личный банк для определенного круга лиц, которых мы все знаем по фамилиям", — заявил Токаев.

По словам главы государства, "есть риск" необоснованного вывода капитала за рубеж, иногда путем заключения незаконных сделок, в связи с чем поручил проверить вывод средств отдельных не названных публично ФПГ.

Также, в частности, сообщается, что президент поручил создать общественно-социальный фонд, который будет заниматься помощью образованию, здравоохранению и другими инициативами, в том числе относительно детей с редкими заболеваниями.

Токаев подчеркнул, что этот фонд будет не президентским, а подотчетным именно обществу, и вся информация о нем будет открытой. Финансироваться же он будет из частных и государственных источников, при этом из приводимых слов президента не очевидно, идет ли речь о том же фонде, в который должны будут делать взносы богатейшие компании и люди.

В то же время казахстанский президент поручил провести ревизию фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и всех его структурных подразделений, в частности, пересмотреть порядок закупок. При этом он добавил, что "если фонд "Самрук-Казына" невозможно реформировать, то экономике Казахстана будет лучше без него".

Отметим, что на этом же заседании Токаев внес кандидатуру нового премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, которая Мажилисом в итоге была одобрена. Также президент анонсировал скорый вывод сил ОДКБ, направленных в Казахстан для охраны стратегических объектов лишь несколькими днями ранее.

Предыдущее правительство, напомним, было отправлено в отставку 5 января на фоне разгоревшихся в стране массовых протестов. Смаилов, будучи первым вице-премьером, после этого стал исполнять обязанности главы правительства.

Напомним также, что упомянутый Назарбаев, руководивший Казахстаном более 40 лет, в том числе бессменно правивший им с момента обретения независимости, в марте 2019 года подал в отставку с должности президента. Новым главой государства автоматически стал Токаев, занимавший должность председателя сената (верхней палаты парламента), а затем победил, по официальным данным, на президентских выборах.

Назарбаев же сначала сохранил свои прочие должности, а в стране продолжил существовать культ его личности, в частности, столица страны была переименована из Астаны в Нур-Султан, в связи с чем реальным руководителем страны до января 2022 года многие называли именно его. При этом еще в апреле 2021 года Назарбаев передал Токаеву должность председателя консультативно-совещательной Ассамблеи народа Казахстана, а в ноябре должность главы правящей партии "Нур Отан", однако он по-прежнему оставался главой Совета безопасности Казахстана.

Закон об этом органе гласит, что лично Назарбаев имеет право занимать эту должность пожизненно. Однако 5 января Токаев на фоне вспыхнувших в Казахстане беспорядков объявил, что Совбез отныне возглавляет он, а не Назарбаев. Причем в тот же день радикальными протестующими был снесен прижизненный памятник Назарбаеву в Талдыкоргане, административном центре крупнейшей по населению Алматинской области.

Позже пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что тот якобы добровольно передал Токаеву полномочия главы Совбеза, при этом он физически все время кризиса находился в Нур-Султане и поддерживает действия Токаева по подавлению беспорядков. Однако сам Назарбаев с конца декабря 2021 года себя публично никак не проявлял, потому доподлинно неизвестно, где он находится и какую позицию занимает в сложившейся ситуации.