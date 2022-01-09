Гендиректор Kaspi из-за протестов в Казахстане потерял почти $1,5 млрд – Forbes

В результате протестов в Казахстане состояние генерального директора крупнейшей торговой площадки в этой стране Kaspi Михаила Ломтадзе сократилось с $5,2 млрд до $3,8 млрд.

При этом, как передает Forbes, с 4 по 6 января крупнейший акционер Kaspi Bank Вячеслав Ким потерял $1,5 млрд: его состояние уменьшилось с $5,7 млрд до $4,2 млрд.

В свою очередь, дочь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, которые владеют контрольным пакетом акций Народного банка Казахстана, потеряли $200 млн. Состояние супругов оценили в $3,1 млрд.

В издании отмечают, что в рейтинге самых богатых людей Казахстана насчитывается 7 человек, чье состояние превышает $1 млрд.

Как изменилось состояние других миллиардеров за время протестов, Forbes не сообщает.

Напомним, массовые протесты, начавшиеся 2 января в Казахстане, привели к стычкам с силовиками. На улицах столицы Алматы раздались взрывы и выстрелы. Протестующие уже штурмовали здание акимата (мэрии) и прорвались внутрь. Вскоре там начался пожар. Известно также о поджогах других зданий госорганов и автомобилей.

На фоне завязавшейся перестрелки между протестующими и силовиками в Алматы, в стране прекратили работу все банки.

При этом Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже отправила войска в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.