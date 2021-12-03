Языкового омбудсмена озадачили жалобой о языке, на котором Зеленский вел пресс-марафон

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень получил жалобу на президента Владимира Зеленского. Суть претензии в том, что глава государства во время своего пресс-марафона 26 ноября переходил на русский язык. Об этом сообщает APnews.

Во время встречи с журналистами Зеленский говорил на украинском языке, но иногда отвечал по-русски. Это возмутило неизвестного человека, который и пожаловался Кременю на президента.

Он подозревает, что президент нарушил нормы языкового законодательства во время пресс-марафона. Жалоба озадачила языкового омбудсмена. Он не знает наверняка, нарушил Зеленский закон или нет.

По словам Кременя, сейчас этот вопрос проверяет и уточняется.

"Вопрос наличия или отсутствия нарушений норм языкового закона президентом, а также принятие соответствующих мер реагирования сейчас прорабатывается Уполномоченным по защите государственного языка", — рассказал Кремень.

Еще не все нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступили в силу. Статья документа, которая предусматривает штрафы для конкретных лиц, еще не действует. Но с 1 сентября 2020 года русские школы в стране перешли на украинский язык.

А с 16 января 2021 года все поставщики услуг в стране, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

При этом штрафы для госслужащих за нарушение норм языкового закона, которые составят от 3400 до 6800 грн, введут с июля 2022 года.