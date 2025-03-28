Купити квартиру в Угорщині: що треба знати

Купівля житла в Угорщині може бути вигідним рішенням для українців завдяки доступним цінам та можливості отримання посвідки на проживання. Проте перед тим як прийняти рішення, важливо розібратися в особливостях процесу покупки, витратах та юридичних нюансах.

Отже, які нюанси треба враховувати, перед тим, як купити будинок в Угорщині або квартиру, який порядок оформлення договору та про особливості ринку нерухомості в цій країні – читайте в нашому матеріалі.

Процедура купівлі нерухомості

В Угорщині іноземці можуть вільно купувати нерухомість. І основна перевага тут в тому, що житло в Угорщині обійдеться набагато дешевше порівняно з іншими країнами ЄС.

Так, за однокімнатну квартиру тут доведеться заплатити від 50 тисяч євро, з різницею в ціні залежно від розташування. Однак для завершення угоди необхідно дотримуватися кількох важливих кроків.

Отримання дозволу від місцевої влади

Іноземці мають право купувати та володіти нерухомістю в Угорщині, проте такі угоди повинні бути схвалені компетентними органами влади, що зазвичай є лише формальною процедурою. Єдине серйозне обмеження стосується купівлі сільськогосподарських земель, де для іноземців діють особливі правила.

Громадяни країн, що не входять до ЄС, додатково повинні отримати спеціальний дозвіл від муніципальних органів, щоб купити нерухомість в Угорщині. Цей процес зазвичай триває від одного до трьох місяців і майже завжди завершується позитивним рішенням. За єдиної умови, якщо нерухомість не розташована в особливих зонах, наприклад, у прикордонній місцевості.

Юридичне оформлення угоди

Купувати нерухомість краще через адвоката. Він перевіряє документи, готує договір і реєструє угоду. За свою роботу адвокат зазвичай бере 1-2% від вартості житла.

Це допомагає уникнути юридичних помилок і захищає від шахрайства. Перед вибором адвоката варто перевірити його досвід і відгуки. Також важливо заздалегідь уточнити всі витрати, щоб не було несподіваних платежів.

Реєстрація у земельному кадастрі

Після підписання угоди адвокат передає документи до відповідних органів для внесення змін у земельний реєстр. Це підтверджує нового власника нерухомості та гарантує його права.

Процес може зайняти від кількох днів до кількох тижнів, залежно від місцевих правил. Після завершення реєстрації покупець отримує офіційне підтвердження своїх прав на нерухомість в Угорщині.

Оплата податку на купівлю

Покупець зобов’язаний також сплатити податок на придбання нерухомості (4% від вартості). Цей податок сплачується до державного бюджету після укладення угоди.

Оплату потрібно здійснити у визначений строк, щоб уникнути штрафів. Перед покупкою варто уточнити всі податкові зобов’язання, щоб правильно розрахувати загальні витрати на житло.

Ціни на житло в Угорщині

Ціни на житло в Угорщині суттєво різняться залежно від міста. Розглянемо на прикладі оренди. У столиці Будапешті оренда коштує найдорожче – від 7 до 15 тисяч гривень на місяць, якщо роздивлятися кімнати, наприклад.

Вартість оренди також залежить від розташування квартири в межах міста та кількості кімнат у помешканні. Отже, як ціни на нерухомість відрізняються між собою:

Будапешт . Ціни в столиці найвищі. Однокімнатна квартира в центральних районах коштує від 80 000 до 120 000 євро, трикімнатна – від 150 000 євро.

Регіональні міста , як-то Дебрецен, Сегед, Мішкольц. Квартира на вторинному ринку коштує від 50 000 до 80 000 євро.

Села та невеликі містечка . Нерухомість можна придбати за 20 000–40 000 євро, але попит на таке житло нижчий.

Пам'ятайте також про додаткові витрати на комунальні послуги. Для прикладу, за двокімнатну квартиру за комуналку доведеться платити близько 4 тисяч гривень щомісяця.

Пошук нерухомості

Знайти житло можна через угорські сайти нерухомості. Там є багато пропозицій щодо оренди та купівлі нерухомості в Угорщині:

ingatlan.com – один із найбільших ресурсів для купівлі та оренди квартир, будинків, земельних ділянок.

Otthonterkep.hu – пропозиції від забудовників та агентств нерухомості.

Jófogás.hu – угорський аналог OLX, де можна знайти приватні оголошення.

Також можна скористатися послугами рієлторів, які допоможуть із підбором житла та проведенням угоди.

Вартість оренди квартири залежить від її розташування та кількості кімнат. Наприклад, за однокімнатне житло в центрі доведеться платити понад 10 тисяч гривень на місяць. Якщо ж обрати квартиру такого ж розміру, але далі від центру, оренда обійдеться приблизно в понад 7,5 тисячі гривень.

Більші квартири коштують дорожче. Трикімнатна квартира в центрі міста має середню ціну оренди 18 тисяч гривень на місяць. Якщо ж зняти таке житло в інших районах, можна знайти варіант за приблизно 13 тисяч гривень.

Додаткові витрати при купівлі житла

Окрім вартості самого житла, покупець має врахувати додаткові витрати:

Юридичні послуги : 1-2% від вартості житла.

Податок на придбання нерухомості : 4%.

Комісія рієлтора – зазвичай становить 3-5% (якщо залучено агентство нерухомості).

Комунальні платежі : у середньому 100-150 євро на місяць (залежно від площі та стану житла).

Ремонт та меблювання : якщо квартира потребує оновлення, витрати можуть скласти від 5 000 до 20 000 євро.

Загалом, при плануванні бюджету на купівлю нерухомості в Угорщині варто додатково закладати близько 10-15% від вартості житла на супутні витрати та оформлення документів.

Отримання посвідки на проживання

Купівля нерухомості може допомогти отримати тимчасову посвідку на проживання, проте сама по собі не є підставою для отримання ПМЖ. Покупець може подати заявку на проживання, якщо:

Веде бізнес в Угорщині.

Має офіційний дохід та може довести фінансову спроможність.

Проживає в країні протягом тривалого періоду.

Важливо розуміти, що володіння нерухомістю — це лише один із факторів для того, щоб легально купити нерухомість в Угорщині. Для отримання постійного місця проживання необхідно виконати додаткові вимоги, пов'язані з економічною активністю та інтеграцією в країні.

Переваги та недоліки купівлі житла в Угорщині

Розглядаючи доцільність інвестування в угорську нерухомість, слід зважити як позитивні, так і негативні аспекти цього рішення. Розглянемо плюси і мінуси купівлі нерухомості в Угорщині.

Переваги

Доступні ціни порівняно з іншими країнами ЄС.

Можливість отримання посвідки на проживання.

Розвинена інфраструктура та високий рівень життя.

Простий процес купівлі для іноземців.

Недоліки

Необхідність отримання дозволу на купівлю нерухомості.

Витрати на послуги адвоката та податки.

Високі ціни на житло в столиці.

Зваживши всі переваги та недоліки, кожен покупець має індивідуально оцінити, чи відповідає придбання нерухомості в Угорщині його особистим цілям та фінансовим можливостям, враховуючи як короткострокову вигоду, так і довгострокові перспективи.

Купівля нерухомості в Угорщині – це реальна можливість для українців інвестувати у європейське житло. Важливо ретельно підходити до вибору об'єкта, враховувати додаткові витрати та дотримуватись усіх юридичних процедур. Залучення професійного юриста допоможе уникнути ризиків і зробити покупку безпечною та вигідною.