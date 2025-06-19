Оренда житла у Чехії – які ціни в регіонах і де шукати варіанти квартир

Чеська Республіка – країна, що поєднує в собі європейські стандарти, простоту та невимушеність слов’янської ментальності. А ще Чехія має чудову природу та вайб колись потужного королівства. Тож немає нічого дивного в тому, що сюди приїздить багато експатів, які винаймають будинки та квартири в Чехії. Причому серед шукачів чеського житла є чимало і українців, які були вимушені будувати нове життя через російське вторгнення в Україну. Про особливості ринку нерухомості та оренди в Чехії читайте в новому матеріалі на Delo.ua , онлайн-медіа про бізнес, інвестиції та економіку.

Нерухомість в Чехії: ключові фактори

Стабільний економічний розвиток Чеської республіки та постійне зростання іноземних інвестицій забезпечують приплив нових орендарів, особливо серед фахівців міжнародних компаній та студентів престижних чеських університетів. Це формує підвищений попит на квартиру в Чехії.

Звісно, цінова політика ринку чеської нерухомості значно відрізняється за регіонами, і очікувано, що найдорожчу нерухомість для купівлі та оренди пропонує саме Прага. Столичний статус, концентрація бізнесу, освітніх закладів та туристична привабливість – ось і головні умови стабільно високого попиту та найвищих цін на нерухомість Чехії в країні.

Далі до групи популярних міст можна віднести місто студентів – Брно, Пльзень та Остава. Тут вартість оренди квартири в Чехії може становити 60-80% від празьких показників, тож ці міста привабливі завдяки вигідним співвідношенням ціни та якості життя.

Юридичні аспекти та особливості оренди нерухомості в Чехії

Взаємовідносини орендаря та орендодавця а також нерухомість Чехії регулює Цивільний кодекс Чеської Республіки (Občanský zákoník). Загалом чеське законодавство вирізняється досить чіткими порядками взаємин між орендарем та орендодавцем, але водночас і досить лояльними.

Договір оренди (nájemní smlouva) обов'язково укладається в письмовій формі та має містити:

чіткий опис об'єкта,

розмір орендної плати,

терміни її внесення,

тривалість оренди

умови розірвання договору.

Якщо орендодавець та орендар самостійно знайшли одне одного та домовились, то такий договір можна укласти самим. Щоправда, це вже буде питання віри один одному, особливо для орендаря. Або можна укласти такий договір за участі ріелтора.

Хоча їм доводиться окремо платити за послуги, вони можуть швидко допомогти знайти пристойне житло в Чехії, та прослідкують за тим, щоб в договорі все було чисто.

Різновиди орендних договорів та їх специфіка

При оренді квартири в Чехії практикується кілька типів договірних відносин. Найпоширеніший варіант – строковий договір оренди (nájemní smlouva na dobu určitou), який укладається на фіксований період часу, найчастіше від 12 до 24 місяців.

Друга поширена форма на ринку нерухомості Чехії – безстроковий договір оренди (nájemní smlouva na dobu neurčitou), який не має чітко визначеної дати закінчення. Доречі, чимало іноземців, особливо які тривалий час проживають в Чехії обирають зазвичай саме другий варіант.

Де та як знайти квартиру в Чехії?

Якщо іноземець не працює на компанію, що сама надає житло, то найкращим варіантом пошуку можна вважати спеціальні онлайн платформи. Тут квартири в Чехії шукають як самі чехи, так і іноземці:

reality.cz (найбільший і найпопулярніший портал),

bezrealitky.cz (для прямої оренди без посередників),

reality.idnes.cz (частина популярного новинного порталу);

соціальні мережі, наприклад тематичні групи на Facebook;

традиційні агентства нерухомості, як наприклад RE/MAX;

Також іноземним студентом можуть допомогти університетські дошки оголошень та спеціалізовані студентські платформи: flatshare.cz, spolubydleni.cz.

Як побудовані квартири в Чехії

Також чеська нерухомість пропонується не так, як українська. Наприклад, щоб уточнити, квартиру на скільки кімнат ви шукаєте, треба обрати у фільтрах пошуку щось із форматів «1+1», «1+kk», «5+1», «6+kk» тощо.

Насправді, складного тут нічого немає, просто ці формати описують кількість кімнат у квартирі або будинку за простою схемою: X – це кількість житлових кімнат (спальні, вітальні, кабінети тощо), а Y – це тип кухні:

+1 – окрема кухня (як відокремлена кімната),

+kk (kuchyňský kout) – кухонний куток, тобто кухня об’єднана з вітальнею або іншим простором.

Відповідно, квартири в Чехії можуть пропонуватися в таких варіантах:

2+1 – 2 кімнати + окрема кухня.

3+kk – 3 кімнати, з яких одна об’єднана з кухнею.

3+1 – 3 кімнати + окрема кухня.

1+kk – 1 кімната з вбудованим кухонним куточком.

Також квартири в Чехії можуть здавати з балконом, без балкону, з паркомісцем або без нього.

Фінансові аспекти та планування бюджету

Очевидно, що оренда квартири в Чехії вимагає певної фінансової підготовки. Окрім того, що у вас на руках має бути сума за місяць проживання, потрібно врахувати додаткові витрати.

Наприклад, на чеському ринку оренди існує практика обов’язкового внесення передплати (kauce) в розмірі 1-3 місячних орендних плат при підписанні договору. Це такий собі страховий депозит, на випадок непередбачених витрат на ремонт квартири після орендаря або його не виплати.

Потім, при розірванні договору цей внесок повертається орендарю, якщо у орендодавця немає претензій. Доречі, орендарі, на жаль, часто можуть так і не отримати передплату назад, навіть якщо об’єктивно вони нічого не пошкодили і були порядними. Тому краще заздалегідь прописувати усе в договорі і вміти відстоювати свої права.

Власне, нерухомість Чехії включає багато статей витрат, як-то:

Базова орендна плата (nájemné): 12 000-25 000 крон (23 000-48 000 грн) за однокімнатну квартиру в Празі, 8 000-16 000 крон (15 000 - 30 000 грн) у регіональних центрах.

Комунальні послуги (spotřeba energií a služeb): 2 500-5 500 крон (4800-5600 грн), включаючи опалення, водопостачання, вивезення сміття, обслуговування спільних приміщень.

Електроенергія (elektřina): 1 000-2 500 крон (1 900-4 800 грн) залежно від площі житла та кількості електроприладів.

Газ (якщо використовується): 500-1 500 крон (960- 2 800 грн).

Інтернет та телебачення: 500-1 200 крон (960- 2 300 грн).

Також часто можуть рекомендувати передплату на страхування житла та відповідальності. Це може коштувати 300-600 крон (500-1 100 грн) щомісяця, але до обов’язкових умов договору не входить.

Зверніть увагу: в оголошеннях про оренду квартири в Чехії можна побачити умовну ціну в 12 000 крон, але це може бути не вся ціна. Часто разом з орендною платою в Чеській Республіці платять так звані «поплатки» (poplatky). Це додаткові платежі, які не входять у базову орендну плату, але обов’язково оплачуються орендарем разом із нею. Це може стосуватися тих самих комунальних послуг, наприклад.

Таким чином, можна знайти пропозиції про оренду житла в Чехії, де написано щось на кшталт:

Cena: 18 000 Kč + 3 500 Kč poplatky

Це означає, що 18 000 крон – це чиста орендна плата власнику. А от 3 500 крон – це ті самі поплатки (комунальні платежі, утримання будинку тощо). Виходить, що разом вам доведеться щомісяця надавати орендарю 21 500 крон в місяць за квартиру.

Прага: особливості столичного життя та оренди

Прага залишається найпривабливішим місцем для оренди квартири в Чехії, попри найвищі ціни в країні. Специфіка оренди в різних районах Праги відрізняється, тому тут є варіанти на будь-який бюджет. Наприклад, можна знайти престижну квартиру в історичному районі або зняти кімнату в Празі недорого на якомусь віддаленому районі. Загалом в празі є декілька сегментів:

Praha 1 (Старе Місто, Мала Страна): найвищі ціни, туристичний центр, історичні будівлі, шумно, ідеально для поціновувачів атмосфери старої Європи.

Praha 2, 3 (Виногради, Жижков): богемна атмосфера, багато кафе та культурних закладів, популярно серед молоді та іноземців.

Praha 4, 5 (Нусле, Сміхов): баланс між ціною та якістю, хороше транспортне сполучення, зелені зони.

Praha 6 (Дейвіце): престижний район, близькість до аеропорту, міжнародні школи, популярний серед дипломатів.

Praha 7 (Голешовіце): район, що активно розвивається, творчий осередок, привабливий для молодих професіоналів.

Praha 8, 9, 10: доступніші ціни, переважно панельна забудова, віддаленість від центру компенсується хорошою інфраструктурою.

Як альтернатива, можна знайти вигідні варіанти і в маленьких містах біля Праги. Наприклад Кладно, Кутна Гора, Плзень, Нератовіце.

Регіональні міста пропонують привабливу альтернативу столичному життю. Там можна знайти значно нижчі ціни на квартири в Чехії, але ви не втратите ні в інфраструктурі, ані в якості.

Наскільки дешевша оренда в інших містах?

Вартість оренди нерухомості Чехії в провінції може бути на 30-40% нижчою, ніж у Празі. Пльзень, Остава, Оломоуц та Чеське Будейовіце також пропонують якісне житло за доступними цінами.

Брно

Найрозвиненіша альтернатива Празі, сильний IT-сектор, активне культурне життя. Оренда однокімнатної квартири може тут становити від 10 000 до 15 000 крон (19 200-29 000 грн).

Пльзень

Промисловий центр, близько розташований до Німеччини. Історичний район, привабливий для технічних спеціалістів, ціни на оренду сягають від 9 000 до 14 000 крон (14 000 - 27 000 грн).

Остава

Найнижчі ціни на квартиру в Чехії серед великих міст (від 7 000 крон). Доречі, це місто, в якому ще триває процес трансформації з індустріального в культурний центр.

Оломоуц

Університетське місто з багатою історією. Це компактний культурний центр, зі спокійним ритмом життя. Оренда однокімнатної квартири може становити від 8 000 до 13 000 крон (15 000-25 000 грн).

Чеське Будейовіце

Якісне житло за доступними цінами (від 8 500 крон). В місті розвинена харчова промисловість, а ще тут багато природних парків.

Варіант оренди квартири в Чехії у віддалених містах ідеально підходить для тих, хто працює віддалено, має автомобіль або цінує спокійне життя в оточенні природи.