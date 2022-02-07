Проминвестбанк решил продать за $2,3 млн девятиэтажный дом на Оболони, где живут люди

Проминвестбанк выставил на продажу девятиэтажное общежитие в Оболонском районе Киева. Стоимость объекта составляет $2,3 млн, сообщил в Facebook юрист Алексей Шевчук со ссылкой на объявление о продаже.

"Решил продать дом с людьми", – заявил он о намерениях банка.

В группе жителей Оболонского района отмечают, что это здание на пр. Оболонском, 34-в находится в частной собственности на основании договора купли-продажи от 1996 года между Фондом госимущества и Проминвестбанком.

"Этот дом является (с момента строительства 1983 года) общежитием серии ММ-640 общей площадью 3002,4 кв. м с комнатами от 12 до 18 кв. м, — говорится в группе. — На сегодняшний день Проминвестбанк получает плату от жильцов за проживание в районе 2500 грн, самостоятельно управляет этим зданием".

Причем часть пользователей в комментариях упоминает, что комнаты в общежитии не приватизированы жильцами, поэтому банк может продавать эту недвижимость. Арендаторов просто заранее предупредят о выселении.

Некоторые из комментаторов уверены, что здание продадут вместе с договорами об аренде.

"Отсутствие каких-либо документов у собственников жилья на совместную собственность, отсутствие прав собственности на землю приводит к полному бесправию владельцев жилья", — заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Если раньше продавали только землю под домом (как это было в Борисполе), что само по себе невозможно в цивилизованной модели, то сейчас продают полностью многоквартирный дом с жильцами, собаками и тараканами", — добавил он.

"Это будет один из самых сложных кейсов, но, думаю, городские власти поддержат людей и заберут дом на баланс города", — подвел итог юрист Шевчук.

Напомним, владелец контрольного пакета Проминвестбанка — российский Внешэкономбанк , который находится под санкциями Украины. 4 марта 2020 года пакет акций ПАО "Проминвестбанк" в размере 99,7726% был продан с аукциона на фондовой бирже ПФТС.

После продолжительных разбирательств Северный апелляционный хозяйственный суд 5 августа 2021 года удовлетворил иск "ВЭБ.РФ" (российский Внешэкономбанк) к Министерству юстиции Украины, бирже ПФТС и ООО "Финансовая компания "Фортифай", признав недействительными результаты аукциона по продаже принадлежащих истцу 99,77% акций Проминвестбанка от 4 марта 2020 года,