"Украинская мечта": у Зеленского рассказали, кто и когда сможет взять ипотеку под 5%

В январе-марте запустят программу "Украинская мечта", которая предполагает выдачу населению кредитов под 5%, в том числе и на жилье. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью информагентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что программа должна будет работать просто и понятно для каждого гражданина.

"Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, зарабатывающая 20-30 тысяч гривен совокупно. Наша задача — дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв. м за ежемесячный платеж 10 тысяч гривен: две комнаты, гостиная и 10 тысяч гривен в месяц", — объяснил на примере Шурма.

Он считает, что условия программы дают возможность среднестатистической украинской семье купить квартиру за 1,5 миллиона гривен. По подсчетам замглавы ОП, при покупке такой квартиры ежемесячный платеж составит 6,5 тысячи гривен, или 75 тысяч гривен в год, без учета процентной ставки.

"Это будет падающий платеж: сначала 75 тысяч гривен в год, в конце это будет 0. То есть если посчитать ежемесячные платежи равными частями, где сначала преобладают проценты по кредиту, затем тело кредита или падающий платеж, это будет 3 тысячи гривен процентов в месяц", — добавил Шурма.

Он также сообщил, что в планах у государства по окончании 2022 года выдать 30 тысяч ипотечных кредитов по этой программе, за следующий полноценный год – 70 тысяч, а дальше выйти на стабильные 150 тысяч ипотек ежегодно.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал "Украинскую мечту" в октябре 2021 года. По словам главы государства, в рамках этой программы "каждый гражданин, который честно платит налоги, может получить кредит по ставке 5% в гривне для покупки собственной недвижимости, электромобиля и получения образования или смены профессии".

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