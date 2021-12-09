“Это чистой воды популизм”: экономисты объяснили, почему невозможно всем желающим раздать кредиты под 5%, как обещает Зеленский

Если каждый честный налогоплательщик возьмет кредит по льготной госпрограмме, то в конечном итоге государство может потерять до половины годового бюджета.

Любая льготная госпрограмма кредитования предусматривает, что государство за счет госбюджета компенсирует разницу между рыночной ставкой кредита и предлагаемой госпрограммой. Это одна из причин, почему такие программы не могут быть массовыми: на каждый льготный кредит нужны налогоплательщики, которые за него заплатят. Поэтому заявления президента Владимира Зеленского о том, что каждый честный налогоплательщик сможет взять кредит под 5% годовых — чистой воды популизм, рассказали эксперты и экономисты в комментарии Delo.ua.

Как льготные кредиты создают новые проблемы экономике

Попытки запустить масштабную программу льготного кредитования создадут новые угрозы макрофинансовой стабильности Украины и приведут к скачку цен. Когда в экономику вливают деньги, то это всегда разогревает инфляцию, отмечает старший экономист Case Украина Владимир Дубровский.

"Льготные кредиты выдают за счет налогоплательщиков, и это не оправдано с экономической точки зрения. В конечном итоге такие истории заканчиваются обвалом, как это было в США в 2007-2008 годах. Тот кризис стал в значительной мере результатом раздачи дешевых кредитов на жилье", — предупреждает экономист.

Комментируя влияние массовой раздачи льготных кредитов на экономику, Владимир Дубровский рассказал, что в короткой перспективе последствия этой программы понятны — вырастет спрос на товары длительного пользования. Возможно, она даже приведет к росту ВВП.

Но в длительной перспективе такие программы создают "пузыри" на рынках, которые рано или поздно лопнут, и очень болезненно. Программа дешевых кредитов, как считает эксперт, закладывает бомбу в экономику, которая взорвется в виде нового кризиса в Украине.

"На самом деле нужно сокращать перераспределение через государственные финансы, а не делать новые программы такого рода. Но политики стараются сделать как можно больше заявлений, чтобы усилить свои политические позиции. Вообще, если мы хотим развивать экономику, то лучше не запускать госпрограммы льготного кредитования", — подчеркнул Дубровский.

Массовая программа кредитования не только подтолкнет инфляцию, но и создаст дополнительное давление на курс гривны, считает экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Для ее реализации банкам придется занижать требования к заемщикам, что приумножит количество так называемых безнадежных кредитов. То есть часть заемщиков просто не вернет деньги.

"Это опять-таки ударит по карманам украинцев, потому что убытки государственных банков в конце концов покрываются докапитализацией из бюджета. Но если банки будут принимать решение о кредитах, руководствуясь платежеспособностью заемщиков, то программа не сможет стать массовой", — резюмировал Юрий Гайдай.

Почему программа льготных кредитов от Зеленского не сможет долго проработать

Если представить, что чисто теоретически власть все же сможет запустить массовую программу льготного кредитования, то долго она не сможет проработать. Во-первых, число потенциальных заемщиков заведомо ограничено. Например, по словам главного эксперта НБУ Андрея Блинова, 20 млн украинцев уже не смогут взять кредит под 5% годовых, даже если все они честные налогоплательщики.

Согласно программе "Украинская мечта" государство из бюджета будет компенсировать банкам разницу между льготным процентом по кредиту и реальным. Если все честные налогоплательщики в один момент решат воспользоваться программой, то, следовательно, дефицит госбюджета увеличится.

Во-вторых, ради реализации таких программ государство не готово отказаться от цели по фискальному дефициту и поднять его выше 3%, подчеркивает Андрей Блинов.

"Государство взяло курс на возвращение показателя дефицита бюджета до уровня 3% ВВП. Поэтому никто не говорит, что на какой-то период (пару лет) мы можем себе позволить 10-25% дефицита. Я предполагаю, что "Украинскую мечту" будут последовательно реализовывать в рамках утвержденного плана. Ее невозможно реализовать в короткие сроки ", — считает эксперт.

Прежде чем запускать госпрограммы льготного кредитования, важно учесть плечо банковской сферы, отмечает главный эксперт НБУ. На сегодняшний день закредитованность не очень высокая, поэтому резкое увеличение кредитования будет требовать финансовой напряженности, например, потребности в капитале.

"Я думаю, финансовый сектор еще будет просчитывать свои возможности для запуска этой программы. Я не исключаю, что эта программа будет заведена под результат "налоговой амнистии", которая сейчас реализуется", — сказал Андрей Блинов.

Что нужно, чтобы программа дешевых кредитов реально заработала

О массовой раздаче кредитов под 5% речи быть не может, говорят в один голос экономисты, банкиры и другие эксперты.

"Конечно, абсолютно все украинцы не смогут взять кредит. Ведь требования подзаконных актов НБУ и нормативы банковской деятельности никто не отменял. Любой человек, решивший взять кредит, независимо от процентной ставки по кредиту, должен пройти банковскую проверку на предмет платежеспособности", — рассказала член Наблюдательного совета АО Альтбанк Татьяна Острикова.

Дальше банк оценивает доходы потенциального заемщика, платежеспособность, предложенный залог, оценивает его, определяет класс заемщика такого человека и соответственно производит оценку рисков. Например, если человек работает в "тени" и у него нет официального дохода или он очень низкий, то вряд ли банк выдаст ему большую сумму денег.

"Поэтому выражение "каждый украинец сможет взять кредит" аналогично выражению "каждый предприниматель возьмет кредит 5-7-9". К счастью, властям еще не пришла в голову идея печатать деньги и раздавать их в виде дешевых кредитов. Поэтому это может быть только в теории, а не на практике банковской деятельности", — сказала член Наблюдательного совета Альтбанка.

Главный эксперт НБУ Андрей Блинов добавил, что перед запуском такой программы нужно создать алгоритм для выбора заемщиков , потому что невозможно каждому желающему дать кредит под нерыночный процент.

Государство должно просчитать, какому количеству людей программа поможет взять кредит. Только тогда можно искать деньги для программы и закладывать их в бюджет, не забирая при этом деньги из других программ. Также важно, как подчеркнул Андрей Блинов, помнить, что фискальный дефицит не должен превышать 3%.

Татьяна Острикова добавила, что в бюджете на 2022 год заложено 3 млрд грн на компенсацию процентов по действующим программам 5-7-9 и ипотеки под 7%. На сегодняшний день в бюджете 2022 года не предусмотрено денег для запуска новой программы "Украинская мечта".

Кредитование как инвестиция в будущее

Эксперты и экономисты уверены: государству придется выбирать, для кого запускать новую программу госкредитования и отказаться от слов "каждый сможет получить кредит под 5%".

Рациональный подход к запуску программы "Украинская мечта" мог бы помочь некоторым гражданам решить свои материальные вопросы, в том числе жилищные, считает главный эксперт НБУ Андрей Блинов.

"В Украине действительно много людей, которые живут не в самых хороших жилищных условиях. Многие снимают квартиры. Но нельзя понять так сразу, сколько людей точно захотят и смогут взять такие кредиты, даже если они нуждаются в этих деньгах для решения каких-то своих проблем", — рассказал Андрей Блинов.

Старший экономист Case Украина Владимир Дубровский добавил, что льготные кредиты на образование — это инвестиция в будущее страны.

"Если она, как сказал Зеленский, будет предусматривать кредиты на образование, то "Украинская мечта" станет долгосрочной инвестицией. Многими исследованиями доказано, что чем выше уровень образованности у населения, тем выше уровень благосостояния граждан", — резюмировал Владимир Дубровский.

Когда в Украине будут реальные дешевые кредиты

Чтобы снизить рыночные процентные ставки, сначала нужно заняться стабилизацией макроэкономической ситуации, советуют эксперты. Тогда рыночные процентные ставки будут низкие, и не понадобятся никакие программы.

Старший экономист Case Украина Владимир Дубровский добавил, что для того, чтобы машины в Украине подешевели и были доступными и без госпрограмм, нужно отменить акциз.

"Что касается дешевых кредитов на авто. То лучше отменить акциз на автомобили, чтобы убрать препятствия для покупки дешевых автомобилей. Кстати, отмена акциза не приведет к потерям бюджета", — отметил экономист.

Главный эксперт НБУ Андрей Блинов добавил, что в ближайшие годы может вовсе исчезнуть потребность в льготном кредитовании. Он объяснил, что на сегодняшний день рыночная ставка кредитов уже составляет около 10%. Если НБУ будет выдерживать инфляционное таргетирование и контролировать банки, то ставки будут снижать еще. В таком случае Украина избежит негативного влияния дешевых кредитов на экономику.

"Поэтому, возможно, в дальнейшем государство будет компенсировать 1-2 процентных пункта. Если ситуация будет так развиваться, то не будет никакого удара по экономике страны. Вот сейчас действует программа "Ипотека под 7%". По ней кредиты получает небольшое количество людей. Поэтому она не оказала никакого негативного влияния на экономику", — подытожил главный эксперт НБУ.