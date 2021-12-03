«Бюджетная дыра» в миллиарды долларов: СМИ рассказали, сколько денег не хватает Минфину

Для выполнения годового плана по заимствованиям Министерству финансов необходимо в течение декабря 2021 года одолжить порядка 230 млрд грн. Это половина всей суммы, которую Украина одолжила за предыдущие 11 месяцев, включая недавно полученный транш кредита от МВФ.

Чтобы покрыть этот разрыв, министру Сергею Марченко, вероятно, придется залазить в карман местным бюджетам и приостанавливать выплаты даже по обязательным платежам. Но даже при таком раскладе «дыра» в бюджете составит $5 млрд, пишет издание «РБК-Украина».

Издание отмечает, что из 230 млрд грн около 40-50 млрд грн можно будет занять с помощью облигаций внутреннего госзайма. «Еще около 37 млрд грн ($1,4 млрд) — возможное использование остатка от $2,7 млрд «ковидных» средств от МВФ, полученных в августе 2021 года ($1,3 млрд из этих денег Минфин использовал в сентябре для погашения и обслуживания внешних долгов). Всего максимум 90-95 млрд грн», — говорится в тексте.

Одним из источников для наполнения бюджета могло бы стать уменьшение плана по заимствованиям за счет перевыполнения плановых показателей по доходной части почти на 40 млрд грн. «Но Минфин, правительство и депутаты в октябре 2021 года решили направить эти деньги на другие цели: на инфраструктурные проекты (16,5 млрд грн), увеличение субсидий (12 млрд грн), военнослужащим (4 млрд грн), на культуру (2,5 млрд грн), медицину (2,5 млрд грн), погашение задолженности по зарплате шахтерам (1 млрд грн) и прочее», — говорится в материале.

Еще $1-1,5 млрд (27-40 млрд грн) при желании можно выручить от продажи еврооблигаций. Но сейчас выход на внешние рынки будет значительно дороже после ситуации с «зелеными» евробондами, когда правительство фактически заблокировало погашение долгов перед «зеленой» генерацией. В связи с этим скандалом резко повысилась доходность украинских еврооблигаций — с 6,46% годовых 8 ноября до 7,22% 18 ноября, а по состоянию на конец ноября достигает 7,42%.

Еще одна возможность перекрыть недобор по заимствованиям — недофинансирование расходной части госбюджета на 15-20 млрд грн (до 10% от планируемых расходов на декабрь 2021 года), что, в принципе, происходило в первые 10 месяцев текущего года (недофинансировано 75,7 млрд грн за 10 месяцев 2021-го, или минус 7,6% к плану).

«Итого, из недостающих порядка 140 млрд грн Минфин за счет возможного привлечения евробондов (очень сомнительный источник) и недофинансирования расходной части госбюджета может покрыть 42-60 млрд грн. Все равно не хватает минимум 80 млрд грн, или порядка $3 млрд», — говорится в статье.

Авторы предполагают, что Марченко может попытаться еще больше привлечь нерезидентов в ОВГЗ, подняв ставки выше нынешних 12,7% годовых. Данный шаг может потенциально дать дополнительных 10-20 млрд грн. Еще один путь, который любит использовать Минфин, — посредством Казначейства залезть в карман местных бюджетов, как, например, в сентябре в сумме 28 млрд грн. Таким способом финансирования расходной части госбюджета Минфин в 2021 году воспользовался уже 5 раз: в марте (10,3 млрд грн), июне (12,0 млрд грн), июле (10 млрд грн), сентябре (28,2 млрд грн) и октябре (7,7 млрд грн).

«Общий долг Минфина перед Казначейством сегодня составляет почти 36 млрд грн. В октябре 2021 года Минфин увеличил сумму неоплаченных обязательств (неоплаченных счетов), которые по состоянию на 1 ноября 2021 года составляли 3,5 млрд грн: за месяц она увеличилась на 200 млн грн (на 1 октября 2021 года — 3,2 млрд грн). Кроме этого, за 10 месяцев 2021 года увеличился просроченный долг перед Казначейством и у Пенсионного фонда — плюс 13,8 млрд грн и на 1 ноября 2021 года составил 75,9 млрд грн», — говорится в материале.

«Исходя из предыдущего опыта, чтобы закрыть «дыру» объемом в $5 млрд, Сергей Марченко будет вынужден очень интенсивно импровизировать. Особенность бюджетного процесса состоит в том, что именно на декабрь придутся основные выплаты по бюджетным программам, и перед Минфином будут выстраиваться очереди, как фигурально, так и в буквальном смысле. При этом хватит ли денег на зарплаты и пенсии — это большой вопрос», — резюмирует издание.

Напомним, по оценке Киевской школы экономики, дефицит государственного бюджета по итогам 2021 года по общему фонду составит около 170 млрд грн при годовом плане 220 млрд грн.

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