Вартість житла у Франції – Що впливає на ціни у 2025 році?

Франція має один із найпривабливіших ринків нерухомості в Європі, зокрема для іноземних покупців. Вважається, що нерухомість в Франції, хоч і не найдешевша, зате стабільна, високою якістю житла та зручним географічним розташуванням, причому, як для відпочинку, так і для постійного проживання. Тому все більше іноземців, включаючи українців, розглядають Францію як безпечне, комфортне та престижне місце для проживання або збереження капіталу. Особливо, якщо це стосується Лазурового узбережжя та Парижу. Детальніше про те, як купити квартиру у Франції, які особливості оформлення, податків та витрат вас очікують читайте в новому матеріалі на Delo.ua , онлайн-порталі про бізнес, інвестиції та економіку.

Ключові фактори ціноутворення на французькому ринку нерухомості

Ціни на нерухомість у Франції демонструють загальну стабільність після періоду спаду 2022–2023 років. Якщо спиратися на дані за 2025 рік, середня вартість житла стабілізувалася на рівні €3 060 за кв. м, тоді як у Парижі ціна досягає близько €9 355 за кв. м.

Сектор первинного ринку залишається дорогим: ціни на нові об’єкти підвищуються через зростання будівельних витрат і суворі екологічні норми. Водночас доступні ставки за іпотекою (близько 3 – 3,5 %) та державні програми (наприклад, PTZ) стимулюють попит.

Незважаючи на загальну стабілізацію, ціни на квартири сильно відрізняються залежно від регіону. Високий попит зберігається у великих містах: Париж, Ліон, Бордо. Французький ринок нерухомості переорієнтовується: інфраструктурні програми (Grand Paris), транспортна доступність і “зелений” будівельний тренд формують нові сегменти попиту.

Вартість житла у Франції за сегментами 2024–2025

Оскільки новобудови традиційно коштують дорожче, чимало покупців обирають купити квартиру у Франції недорого на вторинному ринку. За даними INSEE, у першому кварталі 2025 року ціни на вторинне житло в провінції зросли на +1,0 % порівняно з попереднім кварталом, тоді як у Іль-де-Франс зростання склало +0,7 % для квартир та +1,3 % для будинків.

У великих містах, як-от Париж, середня вартість вторинного житла становить приблизно €9 355 за кв. м, тоді як по країні близько €3 060 за кв. м. Це зумовлено особливою популярністю центральних районів, з розвиненою інфраструктурою та високим попитом.

Новобудови

У першому кварталі 2025 року також показали зростання на +1,1 % . Цей сегмент приваблює покупців завдяки сучасним стандартам та енергоефективності, попит на такі проєкти підтримується низькими ставками за іпотекою (під 3–3,5 %) та державною підтримкою через програми реструктуризації житла.

Попит на житло

За прогнозом Groupe BPCE, у 2025 році обсяг угод на французькому ринку нерухомості зросте десь на 3,3 %, до 959 000 продажів, причому переважна більшість — близько 815 000 угод — відбудеться на вторинному ринку. Це пов’язано з уповільненням інвестицій у первинне житло, проте держпідтримка нових проектів сприятиме певному оживленню будівельного сектору

Таким чином, покупці, які шукають купити квартиру у Франції, можуть обирати між доступним вторинним ринком або інвестувати в новобудови з перспективою зростання вартості, враховуючи регіональні особливості та тип житла.

Фактори, що впливають на ціни на нерухомість у Франції

У 2025 році іноземці, включно з українцями, мають право купувати квартиру у Франції на тих же умовах, що й громадяни ЄС. Без обмежень, без потреби в дозволі чи візі.

Щоб отримати доступ до фінансових операцій, доведеться відкрити французький банківський рахунок та надати податковий номер (якщо вже маєте), хоча купівля можлива і без цього. Сама ж процедура оформлення угоди складається з таких ключових етапів:

пошук і резервування житла через агента або chasseur immobilier;

укладення попередньої угоди — compromis de vente з внесенням депозиту 5–10 %;

перевірка технічних і юридичних аспектів: діагностика, перевірка прав власності нотаріусом.

отримання фінансування (іпотеки): банки як BNP Paribas, Société Générale чи міжнародні пропонують кредити для іноземців;

І нарешті, підписання остаточного договору (acte de vente) у нотаріуса та остаточний платіж, після чого відбувається передача ключів і реєстрація власності.

Додаткові витрати при купівлі у Франції: на що звертати увагу

Крім основної ціни, купуючи купити квартиру у Франції, варто розраховувати на додаткові витрати, які можуть становити 7 – 15 % від вартості угоди:

нотаріальні збори та права (для старого житла) становлять 7 – 9 %, або 2 – 3 % для новобудов;

комісія агента – зазвичай 4 – 7 %, іноді включена у ціну або сплачується окремо ;

незалежні юридичні послуги (адвокат, юрист): 1–2 %;

технічні сертифікати (diagnostics immobiliers): від €200 до €600;

переклад офіційних документів: €500–1 000.

Також враховувати, такий фактор, як депозит за попередній контракт (compromis) – 5 – 10 % вартості, а також страхування іпотеки, банківські збори – до 1 % від суми кредиту.

У результаті навіть при виборі бюджетного варіанта купити квартиру у Франції, ці супутні витрати можуть додати до 15 % до загального бюджету.

Скільки коштують квартири у Франції за регіонами (2024–2025)

Ціни на нерухомість у Франції значно залежать від регіону. За даними Tranio, середня вартість квартир становить приблизно €2 930–3 060 за кв.м, але в Парижі вона сягає €9 468–10 500 за кв.м. В той час, як на Лазуровому узбережжі (Nice, Cannes) сягає €5 500–6 800 за кв.м.

У провінційних містах, таких як Ліон (€4 405–5 200 за кв.м), Бордо (€4 350–4 407), Марсель (€3 524–3 600), Тулуза (€3 200–3 610), нерухомість доступніша: у межах €3 000–4 500 за кв.м.