«Ф-підтримка» — щаслива тваринка: програма з допомоги пухнастим «біженцям»

Кейс презентовано в рамках Конкурсу маркетингових ініціатив X-RAY.

Найзаповітніша мрія кожної тваринки у притулку — мати свій дім і турботливого господаря. Особливо, коли тимчасовий прихисток пухнастих зруйновано. Адже через війну росії в Україні десятки притулків опинилися у зоні бойових дій під обстрілами чи повністю знищені. Сотні чотирилапих залишилися просто неба на охоплених вогнем вулицях героїчних українських міст — Лимана, Бахмута, Маріуполя. На щастя, чимало з них врятовані нашими захисниками та волонтерами й прилаштовані в притулки у більш безпечних куточках країни.

У середньому на 60% зросла кількість тварин у притулках від початку повномасштабної війни, згідно з дослідженням «Соціоінформу». Зоозахисники заявляють майже про 26 тис собак і 20 тис котів, які станом на початок 2023 року перебувають під опікою притулків і волонтерів. Таким чином, в кілька разів виросли і потреби притулків: у кормі для пухнастих «біженців», нових будках, ліках, дровах тощо.

У середньому на 60% зросла кількість тварин у притулках від початку повномасштабної війни, згідно з дослідженням «Соціоінформу».

Проєкт, народжений війною

Всеукраїнська мережа Фокстрот допомагає притулкам для тварин з 2021 року, розвиваючи комплексну програму спільно з БФ Happy Paw «Пухнасті друзі в кожен дім». Це і допомога притулкам побутовою технікою, й опіка тваринок, і інформаційна підтримка, а також участь в освітніх та інших проектах фонду. В умовах повномасштабної війни бізнес не лише продовжив свою місію, а й розширив допомогу притулкам і тваринам, що постраждали внаслідок жорстокої агресії рф. Саме так народилася ідея спільного соціального проєкту «Ф-підтримка» вимушено переміщених тваринок і вцілілих притулків із зони бойових дій та однойменного збору коштів, які направляються фондом Happy Paw на реалізацію цілей програми.

Задача — підтримати пухнасті життя

Соціальне промо стартувало в грудні 2022 році – якраз в розпал блекауту, в умовах якого тоді жила вся країна. Проте це не завадило задіяти ефективні та різноманітні канали комунікації, щоб привернути увагу широкої аудиторії українців та залучити їх до участі в підтримці «хвостиків»:

провідні всеукраїнські радіостанції: Power FM, DJ FM, NRJ, «Перець FM», «Бізнес Радіо», «Джем FM», Lounge FM та інші;

метро (відеомонітори, діджитал-екрани) м.Київ;

кінотеатри (превью на допрем’єрних показах), благодійні івенти в ТРЦ;

соціальні мережі (власні і партнерські), спецпроєкти в ЗМІ, онлайн-аукціони та розіграші подарунків;

магазини мережі Фокстрот (аудіо, відео, POS-матеріали) – 112 торгових точок в 63 містах;

канали CRM.

Соціальне промо стартувало в грудні 2022 році – якраз в розпал блекауту, в умовах якого тоді жила вся країна

"Евакуація притулків і тварин у більш безпечні регіони є єдиною можливістю врятувати їх від війни. Тому наше завдання як фонду – максимально підтримати волонтерів і притулки, які вимушені були почати життя з чистого аркушу на новому місці або ж прийняли пухнастих біженців, що пережили пекло. Ми дуже цінуємо те, що у цій важливій справі нас підтримує мережа Фокстрот та небайдужі благодійники. Віримо, що всі разом зможемо втілити у життя прості бажання багатьох безпритульних котів і собак, долю яких назавжди змінила війна", - говорить Людмила Єнжеєвська, куратор фонду допомоги безпритульним тваринам Happy Paw

Героями інформаційної кампанії стали котики і песики, вивезені із «гарячих точок»:

песик Тузік, якого врятували під Пісками ще в 2014 році, і повторно в 2022-му – після масованих обстрілів Покровська;

котик Кевін, що його волонтери витягли із пекла, знайшовши у зруйнованій після ракетного обстрілу будівлі у Торецьку;

песик Брендон, що помирав від поранень після атаки на Білопіллі, що на Сумщині, та сотні інших тваринок з важкою долею, але неймовірною історією порятунку.

Результати, що надихають

Лише за перший місяць з початку збору небайдужі українці спільно з бізнесом Фокстрот перерахували понад 100 000 грн, що дало можливість допомогти 1174 врятованим «хвостикам». Зокрема, за ці кошти закуплено 2125 кг корму та інших продуктів у притулки, евакуйовані з Донеччини або ж ті, що приймають евакуйованих тварин.А за три місяці, з грудня по березень, сума збору сягнула 370 000 гривень, і 3961 тваринка з 20 притулків на Київщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Сумщині та інших регіонів отримали 4991 кг корму і новенькі будки.

Небайдужі українці спільно з бізнесом Фокстрот перерахувалипонад 100 000 грн

До підтримки цих «хвостиків» долучилися 600+ активних учасників проєкту (донейтерів). Комунікаційний супровід забезпечили 30+публікацій у ЗМІта 1,4 млнохоплення у соцмережах. З огляду на значну кількість безпритульних тварин, які потребують допомоги, Фокстрот продовжив дію програми на весь поточний рік.

"Бо наш проєкт з пухнастиками і Happy Paw, як спільна дитина, яка росте, розвивається і зміцнюється. І «Ф-підтримка» – це наразі один із пріоритетних напрямків в ініціативі бренду поруч із допомогою нашим захисникам. Ми вдячні всім, хто не залишається осторонь проблем покинутих напризволяще тваринок: рятує їх з гарячих точок, щодня піклується в притулках, донатить, закуповує і доставляє корм. Ці всі кроки об’єднують нас і, водночас, зберігають «пухнасті» життя, дають їм шанс ще зустріти свою людину і знайти новий, затишний дім", - каже Ольга Вітомська, в.о. маркетинг директора Фокстрот.