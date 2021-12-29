Fozzy Group намерена в 2022 году расширить сеть Thrash! с 90 до 150 супермаркетов

Fozzy Group намерена открыть 60 новых супермаркетов "Thrash! Траш!" в 2022 году. Как говорится в сообщении ритейлера, в 2020 году ему удалось открыть под этим брендом 32 новых дискаунтера, трудоустроив там 500 человек.

Кроме открытия новых магазинов в 2022 году Thrash! планирует развитие таких проектов, как "Пицца собственного производства", "Выпечка" и "Food to Go" с внедрением нового уникального ассортимента с оригинальными вкусами.

Приоритетным направлением на следующий год для сети станет создание дополнительной ценности для гостей: компания описывает это как "усовершенствование сервисной стратегии для получения удовольствия и дополнительных эмоций от похода в супермаркет".

На сегодня эта сеть насчитывает 90 торговых объектов в 41 городе общей площадью 73,5 тысячи квадратных метров. Ассортимент товаров насчитывает более 3 тысяч позиций как отечественных производителей, так и собственного импорта Fozzy Group. В компании оценивают число клиентов сети в 1 млн человек.

В частности, больше всего магазинов Thrash!, по данным на сайте сети, расположено в Запорожье (10), Киеве (9), Одессе (8), Харькове и Ивано-Франковске (по 5). Еще 11 объектов расположено в пригородах Киева.

Напомним также, что недавно появились слухи, что Fozzy Group, оперирующая торговыми сетями "Сильпо", Le Silpo, Fozzy, "Фора", Thrash!, "Біла ромашка" и Rіngoo, присматривается к покупке сети "Эко-маркет", однако в Fozzy заявили, что такие переговоры не ведутся.