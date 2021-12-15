В Украине открыли первый автономный магазин: "Ашан" работает без персонала (ФОТО)

Магазин "Ашан" формата Pick up Point без продавцов и кассиров расположен на территории жилого комплекса “Комфорт Таун” в Киеве по адресу ул. Регенераторная, 4, сообщает RAU.

Попасть в автономный магазин можно с помощью приложения "Ашан". На него покупателю приходит QR-код — ключ. Затем клиент совершает покупки и расплачивается на кассе самообслуживания.

"Это уже вторая торговая точка "Ашана" в этом микрорайоне. Первая показала себя очень успешно, поэтому открытие нового магазина только усилит позиции сети в этом микрорайоне", — заявили представители ритейлера.

Изобилие товаров. Фото: RAU Формат рассчитан на молодых людей. Фото: RAU Вывеска. Фото: RAU Полки с товарами.Фото: RAU

Для пилотного проекта выбран именно этот жилой комплекс также из-за большого числа проживающих здесь молодых людей, которые работают в сфере новых технологий. Ассортимент включает более 1000 товаров широкого потребления и будет работать 24/7. Площадь магазина — 45 кв. м.

Pick Up Point — это минимальный формат сети площадью 50-100 кв. м. Ассортимент таких магазинов составляет 600-2000 наименований. Задача формата — привлечь новых клиентов, расширить и повысить узнаваемость бренда.

Всего сейчас работает уже более десяти торговых точек формата Pick Up Point, расположенных в Киеве, но магазин на улице Регенераторной — первый, в котором нет продавцов и кассиров.

Напомним, что в ноябре 2021 года открылся крупнейший торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Украины Respublika Park. Его общая площадь составляет 300 тысяч квадратных метров. Строительство этого ТРЦ началось в 2012 году, а дата открытия постоянно переносилась из-за прерываний строительства начиная с 2014 года.

Одной из громких сделок могла стать покупка торгово-промышленных групп Украины Fozzy Group сети "ЭКО маркет", о возможности которой сообщили СМИ. Но сам потенциальный покупатель информацию опроверг.