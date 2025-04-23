Ритейл майбутнього: інновації, партнерство та команда, — Марк Петкевич, NOVUS

Ринок ритейлу в Україні змінюється неймовірними темпами. Виживають не просто гравці з великими амбіціями, а ті, хто може швидко адаптуватися, розвивати партнерства, впроваджувати нові формати та, головне, вибудовувати довгострокові стосунки з клієнтами. Мережа NOVUS стабільно входить до лідерів українського ринку роздрібної торгівлі, демонструючи гнучкість та динамічний розвиток навіть у найскладніші часи. Компанія продовжує трансформуватися, пропонуючи покупцям не лише якісні товари, а й новий рівень сервісу. Про формати, стратегію майбутнього, партнерство та головну цінність бізнесу — людей — говоримо із CEO NOVUS Марком Петкевичем.

БЛІЦ: Марк Петкевич про ритейл без фільтрів

Перед тим як зануритися в деталі, кілька коротких запитань про тенденції ринку та особисті бізнес-принципи.

Один тренд, який змінить ритейл у 2025 році?

— Персоналізація. Дані та AI дозволять запропонувати клієнтам ідеальні пропозиції саме для них.

Що найскладніше в управлінні великою мережею?

— Баланс між швидкістю змін і стабільністю процесів.

Як зробити так, щоб клієнт повертався до магазину знову?

— Враження. Якщо покупець запам’ятав приємний досвід, він повернеться.

Який формат магазинів має найбільший потенціал в Україні?

— Формат "біля дому" та комбіновані моделі з різними сервісами.

Чому споживач обирає саме NOVUS?

— Якість, комфорт, асортимент і персоналізований підхід із готовими рішеннями. А ще у нас смачна кулінарія.

Як залучити найкращих спеціалістів у команду?

— Запропонувати їм можливість зростати разом із компанією.

Що важливіше — ціна чи сервіс?

— Поєднання обох. Але якщо сервіс відмінний, клієнти оберуть саме тебе.

Головне правило сильного партнера?

— Довіряти, бути чесним і працювати на довгострокову перспективу.

Як виглядає ідеальний супермаркет майбутнього?

— Інноваційний, персоналізований і побудований навколо зручності клієнта.

Один урок, який ви винесли за роки в ритейлі?

— Виграє той, хто гарантує стабільність у якості, комфорті та довірі клієнтів щодня.

Головне правило, якого ви дотримуєтесь у бізнесі?

— Якщо робиш щось, роби це краще за інших і не халтур. Напівзусилля не приводять до великих результатів.

Як NOVUS зберігає стабільність навіть у кризові часи

Які ключові принципи допомагають NOVUS зберігати стабільність у кризові часи?

— Ми керуємося чітким розумінням своєї місії. NOVUS — це не просто мережа супермаркетів, це інфраструктурний бізнес, що забезпечує доступ до якісних продуктів для мільйонів українців. Саме тому у кризові моменти ми діємо максимально швидко й активно: адаптуємо ланцюги постачання, розширюємо співпрацю з вітчизняними виробниками, впроваджуємо нові технології для ефективного управління запасами.

Відкриття новогологістичного центру у 2024 році стало для нас важливим кроком вперед. Це дало нам змогу значно покращити постачання, скоротити терміни доставки та підвищити рівень продовольчої безпеки. Логістика для нас — основа стабільності, і цей центр відповідає міжнародним стандартам BREEAM, що забезпечує енергоефективність та екологічність. Також ми оптимізували маршрути доставки та впровадили нові системи управління запасами, що дозволяють забезпечити стабільний асортимент у магазинах.

Крім того, ми значно розширили співпрацю з українськими виробниками, що не тільки зміцнило наш бізнес, а й позитивно вплинуло на економіку країни. Це важливо для нас, адже ми працюємо на результат не лише для себе, а й для розвитку всього українського ринку.

Як змінилася поведінка українських споживачів за три роки і як NOVUS реагує на ці зміни?

— Український покупець став більш раціональним та вимогливим. Він шукає оптимальний баланс ціни та якості, звертає увагу на локальні продукти та свідомі бренди. Крім того, суттєво зріс попит на готові рішення — продукти власного виробництва, які економлять час. Ми враховуємо ці зміни: розширюємо асортимент власного виробництва, що відповідає актуальним потребам клієнтів та private label, пропонуючи якісні та доступні альтернативи. Крім того, ми тримаємо ринкові ціни на соціально важливі товари, аби українці мали стабільний доступ до необхідних продуктів.

Партнерство та інновації

NOVUS відомий відкритістю до партнерства та підтримкою українських виробників. Які принципи лежать в основі вашої співпраці з постачальниками?

— Підтримка локальних виробників для нас — це стратегічний пріоритет. Сьогодні понад 70% асортименту NOVUS — товари національних постачальників, і ця частка продовжує зростати. Щоб підтримати бізнес-партнерів у непростий час, ми адаптували умови співпраці: запропонували гнучкі фінансові механізми, спростили логістичні процеси. Це не лише допомагає нашим партнерам зростати, а й сприяє створенню нових робочих місць та зміцненню української економіки. Прозорість та довгострокові відносини — основа нашої філософії. Ми цінуємо надійних постачальників і прагнемо розвивати партнерство, яке вигідне обом сторонам.

Важливо не просто укласти угоду, а створити умови для зростання бізнесу партнера разом із нами. Це стосується як великих українських виробників, так і локальних фермерських господарств. Власне, саме така модель співпраці дає нам змогу гарантувати свіжість продукції та високі стандарти якості. У нас немає мети затиснути партнерів у жорстких умовах. Ми будуємо бізнес так, щоб вигравали всі.

Яку роль відіграє цифровізація у стратегії NOVUS?

— Ми живемо у часи, коли цифрові рішення визначають майбутнє ритейлу. У NOVUS ми вже інтегрували алгоритми аналітики даних, що допомагають краще прогнозувати попит, оптимізувати асортимент, забезпечувати стабільну наявність популярних товарів. Наш мобільний застосунок став персональним помічником покупця, який допомагає швидко знаходити акції, отримувати індивідуальні знижки та планувати покупки. Також активно розвиваємо каси самообслуговування, що дають змогу значно скоротити час на здійснення покупок.

Ключові напрями розвитку NOVUS

Ринок змінюється, і разом із ним змінюються підходи до ритейлу. Які ключові напрями розвитку ви бачите для NOVUS?

— Найважливіше — це клієнт. Якщо ми прагнемо не просто бути присутніми на ринку, а утримувати лідерські позиції, ми повинні не лише стежити за трендами, а й створювати їх. NOVUS завжди орієнтується на принципи створення зручного середовища для клієнтів. Ми розширюємо мережу не тільки за рахунок великих супермаркетів, але й новими форматами.

Зокрема, активно розвиваємо формат "Мі Маркет" — компактні магазини біля дому, які ідеально відповідають ритму сучасного міського життя. Паралельно інвестуємо у класичні супермаркети, адже великий вибір та можливість придбати все в одному місці залишаються важливими для наших покупців. Також продовжуємо удосконалювати наші сервіси.

Власні торговельні марки стають важливою складовою стратегії ритейлерів. Як NOVUS розвиває цей напрям?

— Ми чітко бачимо потенціал private label і продовжуємо розвивати власні торговельні марки. Для нас це не просто альтернатива відомим брендам, а можливість запропонувати якісний продукт за доступною ціною. Власна ТМ дозволяє контролювати виробництво, склад та відповідність високим стандартам. Ми співпрацюємо з надійними виробниками, створюємо актуальні продукти, які відповідають сучасним трендам харчування і користуються попитом у споживачів, зокрема, й категорії здорових продуктів.

Ми ставимо перед собою амбітну мету — створювати продукти, які будуть не просто конкурентоспроможними, а улюбленими серед покупців. У портфелі наших ТМ представлені всі ключові категорії товарів — від бакалії до товарів для дому.

Соціальна відповідальність NOVUS

NOVUS добре відомий не лише як бізнес, а й як соціально відповідальна компанія. Які ініціативи ви реалізуєте для підтримки суспільства?

— Відповідальний бізнес — це той, який не просто розвивається, а й підтримує країну у критичні моменти. Ми у NOVUS чітко усвідомлюємо цю місію. З перших днів повномасштабного вторгнення ми забезпечуємо продовольчу допомогу тим, хто її потребує найбільше.

Наш корпоративний фонд Food for Ukraine, заснований бенефіціаром NOVUS Раймондасом Туменасом, уже відправив понад 121 вантажівку з продуктами на суму понад 130 мільйонів гривень до найбільш уразливих громад. Ми системно підтримуємо захисників через власну торговельну марку: 1 гривня з кожного проданого товару ВТМ перераховується на забезпечення 3-ї окремої штурмової бригади військовим оснащенням.

Допомога дітям — ще один наш пріоритет. Завдяки проєкту "Велике Маленьке Серце" ми вже допомогли понад 1270 дітям із вадами серця, фінансуючи обладнання та операції. NOVUS також швидко реагує на гуманітарні кризи, оперативно забезпечуючи харчову підтримку для постраждалих громад. Для нас соціальна відповідальність — це не просто допомога тут і тепер. Це системні рішення, які змінюють життя людей.

Перспективи розвитку ритейлу та стратегія майбутнього NOVUS

Як ви оцінюєте перспективи розвитку українського ритейлу у 2025-2026 роках?

— Український ринок продовжує змінюватися, і виживуть лише ті, хто вміє швидко адаптуватися. Майбутнє — за інноваціями, персоналізованими сервісами та ефективними ланцюгами постачання. NOVUS вже готується до наступного етапу розвитку: ми розширюємо мережу, інвестуємо в енергоефективні технології та активно впроваджуємо передові аналітичні системи для оптимізації бізнес-процесів.

Ритейл майбутнього — це не просто магазини, це екосистема, яка вміє передбачити потреби клієнта, адаптується до змін та забезпечує максимальну зручність і ефективність для кожного покупця.

У чому головний секрет успіху NOVUS?

— Ми не просто реагуємо на зміни, ми їх випереджаємо. Наша стратегія базується на трьох ключових принципах: технології, відповідальність та орієнтація на споживача. Саме це дозволяє нам бути серед лідерів ринку навіть у найскладніші часи. Це наш шлях до сталого розвитку та безперервного зростання.