Робота для патріота: основні принципи сучасної кадрової політики АТБ

Попри безпрецедентні випробування воєнного часу, лідер вітчизняного ритейлу приділяє значну увагу розвитку свого найціннішого капіталу — власних кадрів. На підприємствах корпорації працевлаштовані десятки тисяч людей, для яких АТБ вибудовує ефективну систему внутрішніх комунікацій, навчає та перепрофілює персонал, актуалізує винагороду за працю та втілює інноваційні програми мотивації.

Безпека, стабільність та результативність

Корпорація АТБ, яка восени минулого року відзначила 30-річчя заснування, сьогодні є не тільки лідером вітчизняного ритейлу, а й найбільшим галузевим роботодавцем. Натепер на численних підприємствах корпорації працюють понад 56 тис. українців. Це означає, що десятки тисяч українських родин мають стабільне джерело доходу та, наскільки це можливо під час війни, упевненість у завтрашньому дні.

Кадрова політика АТБ уже більш ніж три десятиліття поспіль базується на розумінні того, що найціннішим капіталом є саме працівники. Базуючись на цьому, компанія чітко формулює вимоги до працівників і принцип рівного ставлення до кожного, незалежно від обійманої посади.

Ключові засади кадрової політики АТБ сьогодні — безпека, стабільність та результативність. Ці принципи стосуються й бізнес-стратегії загалом. Клієнти, яких у різних куточках України мільйони, завжди отримують якісні продукти за конкурентною ціною. Це стосується і постачальників продукції, які завжди отримують оплату згідно з домовленістю. Це стосується і співробітників, вони отримують за свою роботу, яка потребує максимальної самовіддачі, адекватну винагороду, завжди своєчасно, легально та у повному обсязі. Такий системний підхід і дає позитивні результати.

Особливості системи внутрішніх комунікацій

Комунікація завжди є обов’язковою, і неважливо, скільки доводиться працювати з великою командою. Усі люди різні, у кожного є своє бачення ситуацій, своє розуміння та сприйняття. Тож заради динамічного розширення мережі та стійкості бізнесу до кожного з працівників треба донести корпоративну філософію, а також чітку інформацію, що та як треба робити. Звичайно, при виконанні роботи кожен хоче мати зворотний зв’язок, хоче розуміти, як він виконав свою роботу, хоче чути слова подяки та відчувати себе важливим для колективу і компанії загалом. Це, безперечно, потребує часу та зусиль від керівників. Але в АТБ цьому приділяється чимало уваги, аби до кожного працівника надходила вся необхідна інформація, щоб працювати було комфортно та цікаво.

Work-life balance: матеріальна та нематеріальна винагорода за працю

Згідно з даними кадрових агенцій та порталів, роботу в АТБ вважають привабливою більшість шукачів вакансій. І для цього є вагомі підстави. Компанія гарантує безпеку та справедливість в оплаті праці. Безпека в тому, що за весь час існування компанії жодного разу вона на затримала виплату зарплати. А це були і часи фінансових криз, і пандемії, і нинішньої війни...

Вимагаючи від співробітників дисципліни та належного виконання своїх службових обов’язків, компанія і свої зобов’язання виконує завжди чітко та у повному обсязі. Натепер АТБ є найбільшим галузевим платником податків у країні. Компанія неухильно виконує вимоги законодавства, тільки офіційно приймає на роботу, сплачує всі податки та збори, і це дає людині можливість розуміти, що вона у подальшому буде розраховувати на всі законодавчі виплати та соціальні нарахування, які пропонує держава.

Не менш важливо й те, що АТБ завжди підтримує співробітників, які опинилися у скрутних умовах. Тих працівників компанії, хто евакуювався з тимчасово непідконтрольних територій або вимушено змінив місце проживання, радо приймають на новому місці. У таких випадках людина оформлюється звичайним переведенням зі збереженням відпустки, посади, стажу тощо.

Варто зазначити, що у разі демобілізації АТБ охоче прийме до трудової родини тих, хто став на захист країни. Наразі до лав ЗСУ, тероборони і Нацгвардії мобілізувалися більш ніж 4,5 тис. працівників АТБ.

Щодо балансу роботи та життя, то на період воєнних дій складно говорити про цей баланс. Бо є магазини, які розташовані достатньо близько до лінії воєнних дій, є магазини у містах, звідки виїхало багато населення, людей не вистачає. У багатьох галузях економіки зараз кадровий дефіцит. І, на жаль, у найближчій перспективі не варто чекати позитивних змін.

Звичайно, сьогодні шукають шляхи вирішення цих питань. Дедалі частіше жінки беруться опановувати традиційно чоловічі професії, навчаються керувати навантажувачем, водити вантажівку тощо. Адже роботизувати багато з цих видів роботи або надто складно і дорого, або зовсім неможливо. Це наша реальність.

Перший робочий день в АТБ: питання, інструктаж та підтримка наставника

Після всіх обов’язкових процедур згідно із законодавством України працівнику особисто пояснюють, як на практиці реалізується посадова інструкція, з якою він був ознайомлений. Його безпосередній керівник йде з ним на робоче місце, де і дає пояснення, є спеціально розроблений бланк адаптації з переліком питань та дій у перші три дні. Новий співробітник його отримує у перший день, і у перші три дні він виконує дії згідно з цим планом. Цікаво, що зараз у компанії працюють над автоматизацією цього процесу.

Новий працівник послідовно проходить всі етапи та позначає ті пункти, які виконав, а якщо має додаткові запитання, то звертається до безпосереднього керівника. При автоматизації він має отримати відповідь одразу завдяки ШІ. Крім цього, працівник має закріпленого наставника та може виконувати роботи, зважаючи на тезу «Роби, як я».

Як «кується» потужний внутрішній кадровий потенціал АТБ

Робота в АТБ — це не тільки конкурентна зарплата і соцпакет. Це ще й реальна можливість швидкого кар’єрного зростання. Компанія має власні навчальні центри у Дніпрі, Одесі, Києві та Львові. Вони є гордістю АТБ, адже багато років поспіль підтримують динамічний розвиток потужним кадровим потенціалом.

Там щорічно безкоштовно проходять фахове навчання чи підвищують кваліфікацію більш ніж 4 тис. українців. Така підготовка сьогодні є обов’язковою для адміністративного персоналу та дає можливість швидко підніматися кар’єрними сходами.

Переважна більшість топменеджерів свого часу починали роботу в АТБ на звичайних посадах. Найвищий стандарт сервісу в кожному з магазинів, яких сьогодні понад 1200, означає, що всі процеси йдуть згідно із затвердженим порядком, їх треба знати. Оскільки таких процесів достатньо багато, то людина, яка не мала попереднього досвіду роботи у компанії, не зможе ефективно їх виконувати.

Також системно проводяться як додаткові тренінги з менеджерських навичок, так і навчання при призначенні на вищу посаду. Всі програми розробляються та актуалізуються саме співробітниками АТБ, тому можна говорити, що компанія має свої фірмові методики.

Компанія стимулює підвищення кваліфікації для топменеджменту, покриваючи значну частку фінансування навчання за програмами MBA від KMBS, КШЕ, тренінгами від провідних вітчизняних та зарубіжних навчальних інституцій.

Обійняти відповідальну адміністративну посаду в магазині може тільки людина, яка має вищу освіту та розуміє основні принципи роботи такого бізнесу. Наразі більша кількість співробітників компанії таку освіту має, тому не потребує певного додаткового навчання у вишах. Щоправда, до війни достатня кількість співробітників АТБ проходила курси навчання у Києво-Могилянській бізнес-школі. Йдеться як про корпоративні програми навчання, так і про участь у відкритих програмах. Зараз триває освоювання того, що має назву «Best practice». Це візити до інших європейських країн для ознайомлення з роботою великих системних мереж магазинів за кордоном та вивчення найбільш прогресивних методик.

Вплив мобілізації та міграції на кадрову політику

Мабуть, сьогодні немає співробітника служби персоналу, який би не скаржився на складну ситуацію на ринку праці. Так, це дуже велика проблема, і, на жаль, швидкого та простого вирішення цього питання не існує. Адже що більше часу триває війна і люди перебувають за кордоном, то менша вірогідність того, що вони захочуть повернутися до України.

Війна несе страшні наслідки економіці, бізнесу, суспільству, і людські втрати тут найтяжчі. Попри те що співробітники АТБ мають універсальні навички (у магазинах немає окремо посад касирів та продавців), зараз доводиться уніфікувати й інші посади. Дуже багато випадків, коли традиційно чоловічу роботу, наприклад, охоронця, доводиться «переводити» у жіночу посаду. Це не ноу-хау, не певне інноваційне рішення, а вимушені кроки...

Будь-який український працівник та управлінець під час війни має брати на себе відповідальність та ухвалювати максимально результативні швидкі рішення у кризовій нестандартній ситуації, іноді навіть небезпечній для життя.

Як зміниться ринок праці після війни

Ринок праці фактично віддзеркалює усі процеси, які відбуваються у суспільстві, економіці, політиці тощо. Для порівняння, якщо війна завершиться цієї хвилини, на повне розмінування територій та очищення від вибухонебезпечних предметів знадобиться щонайменше десять років. Це підтверджений експертами факт. Ймовірно, що процес реінтеграції військових, поступового повернення до країни вимушених переселенців, відновлення інфраструктури тощо триватиме не менше.

Фактом можна вважати те, що життя, як і ринок праці, вже ніколи не буде таким, як до війни. Однак людина, яка прагне мати стабільну легальну роботу та отримувати за свої зусилля гідну винагороду, завжди знайде своє місце.

Уже сьогодні на ринку праці з’являються нові стандарти. Доводиться вчитися отримувати максимально можливий результат за мінімальних ресурсів. Це й стане базовим принципом нового стандарту на ринку праці. Також адмінперсоналу доведеться ще протягом тривалого часу оперативно знаходити креативні та нестандартні рішення. Наприклад, збільшення автоматизації торговельних процесів, навчання — усіх операційних процесів компанії. Безумовно, всі НR-процеси невпинно наближаються до автоматизації. Наразі актуальними є програми відновлення ментального здоров’я. Це складне питання, бо країна ніколи не була у такій ситуації, як тепер, тому знадобляться пілотні проєкти, ретельний аналіз результатів і тільки після цього — масштабування.

Водночас поява низки інструментів штучного інтелекту вже поставила під питання утримання великої кількості працівників з рутинними завданнями. Та це не означає, що деякі професії згодом втратять свою актуальність. Питання значущості радше стосується рівня професійних навичок. Кваліфіковані спеціалісти завжди будуть затребувані, попри розвиток технології штучного інтелекту та інші інновації.

Тож будемо оптимістами! Ми, українці, вже довели усьому світу, що маємо незламний характер та сталеву силу духу. Отже, єднаючись та докладаючи максимум зусиль кожний на своєму місці, ми неодмінно подолаємо усі труднощі, переможемо та відновимо.