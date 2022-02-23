В Украине открылся первый магазин электроники формата duty free

Первый в Украине полноценный магазин электронных товаров в режиме беспошлинной торговли открылся 23 февраля в аэропорту "Киев" ("Жуляны") имени Сикорского.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, его пассажиры теперь смогут приобрести по выгодным ценам ноутбуки, планшеты, смартфоны, акустические системы, наушники, а также чемоданы и многое другое.

"Мы давно мечтали об открытии магазина. Теперь с уверенностью могу сказать, что нам есть чем удовлетворить даже самого взыскательного покупателя, поскольку мы предложим последние новинки моделей ноутбуков, смартфонов, фото- и видеотехники от самых известных брендов по очень привлекательной цене", — отметила гендиректор "Фуд Энд Дринк Компани", оператора duty free в аэропорту "Киев", Виктория Розмерица.

По ее словам, в среднем цены на товары в Duty Free Electronics на 10-15% ниже, чем в обычных магазинах электроники на украинском рынке, а на некоторые товары, в частности видео- и фототехнику, разница составляет до 25%.

"В настоящий момент ассортимент не включает позиции от вендера Apple. Однако мы планируем работать с этим брендом тоже. Доставка товаров ожидается примерно через месяц", — сообщила Розмерица.

Напомним при этом, что в прошлом году в аэропорту "Киев" вскрыли масштабную схему по контрабанде сигарет в Украину через магазины duty free.