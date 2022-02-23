В Україні відкрився перший магазин електроніки формату duty free

Перший в Україні повноцінний магазин електронних товарів у режимі безмитної торгівлі відкрився 23 лютого в аеропорту "Київ" ("Жуляни") імені Сікорського.

Як повідомляє прес-служба аеропорту, його пасажири тепер зможуть придбати за вигідними цінами ноутбуки, планшети, смартфони, акустичні системи, навушники, а також валізи та багато іншого.

"Ми давно мріяли про відкриття магазину. Тепер, із впевненістю можу сказати, нам є чим задовільнити навіть найвибагливішого покупця, адже запропонуємо останні новинки моделей ноутбуків, смартфонів, фото- й відеотехніки від найвідоміших брендів за дуже привабливою ціною", — зазначила гендиректор "Фуд Енд Дрінк Компані", оператора duty free в аеропорту "Київ", Вікторія Розмеріца.

За її словами, у середньому ціни на товари в Duty Free Electronics на 10-15% нижчі, ніж у звичайних магазинах електроніки на українському ринку, а на деякі товари, зокрема відео- та фототехніку, різниця становить до 25%.

"В даний момент асортимент не включає позиції від вендеру Apple. Проте ми плануємо працювати із цим брендом також. Доставка товарів очікується приблизно за місяць", — повідомила Розмеріца.

Нагадаємо при цьому, що минулого року в аеропорту "Київ" викрили масштабну схему з контрабанди цигарок в Україну через магазини duty free.