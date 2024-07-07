Як проєкт «Спільна спрага» від «Моршинської» надихає рухатись вперед та допомагати країні

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У сучасних умовах стресу та хронічної втоми піклування про здоров'я набуває надзвичайної важливості. Проєкт «Спільна спрага» від «Моршинської» — це більше, ніж просто ініціатива, це заклик для кожного з нас, щоб вийти на свіже повітря, рухатися, відновлюватися і робити добру справу водночас.

Уявіть, що кожні 8000 кроків, які ви робите щодня, не тільки зміцнюють ваш імунітет, покращують роботу серцево-судинної системи та підвищують загальний тонус організму, але й перетворюються на 2 літри якісної питної води для тих, хто цього найбільше потребує. За два місяці роботи проєкту вже було передано на благодійні цілі додатково 50 000 літрів води «Моршинська»!

Інтерес до проєкту зростає щодня, адже піклуючись про себе, в людей є можливість доєднатись до доброї справи. У квітні учасники «Спільної спраги» зробили 32 мільйони кроків, а в травні цей показник збільшився до вражаючих 53 мільйонів кроків. Ініціативу від «Моршинської» підхопили і мережі спортзалів hiitworks та «Формула краси», де за активну участь у челенджі клієнти ще й отримують безкоштовні тренування.

У квітні благодійна вода була відправлена бойовим підрозділам ЗСУ на південному та Донецькому напрямках, а ще в госпіталі м.Ужгород, де поранені військові проходять лікування. Воду передавали через благодійні організації — БО «Київський міський благодійний фонд «Фудбенк», БФ «Розвиток країни», ГО ММО «Самерс». У травні ще 30 000 літрів мінеральної води «Моршинська» передано для забезпечення військових частин та батальйонів на південному та Харківському напрямках через громадську організацію «Сильна духом Україна».

Приєднатися до проєкту дуже просто! Завантажуйте безкоштовний застосунок BetterMe: Health Coaching, відстежуйте свої результати та не забувайте поповнювати свій гідробаланс з «Моршинською» під час прогулянок.

Долучайтесь до нашої ініціативи та слідкуйте за досягненнями «Спільної спраги» на сайті Моршинської. Кожні ваші 8000 кроків — це денний запас води для тих, хто її потребує найбільше.

Крокуй, допомагай та відновлюйся разом з Моршинською!