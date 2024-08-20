Як стати постачальником NOVUS: ділимось корисними порадами та історіями, що надихають

Українці залюбки обирають NOVUS, адже ця мережа супермаркетів пропонує лише свіжі та якісні товари, що відповідають високим стандартам. Саме тому навіть звичні продукти, як-от хліб чи яблука, тут смакують по-особливому.

На це є чимало причин, зокрема, у NOVUS ретельно дбають, щоб усі товари були сертифіковані, правильно доставлялись на точки продажів та зберігались у належних умовах. А продукти власного виробництва створювались з високоякісних інгредієнтів, із дотриманням європейських стандартів і санітарних умов.

Адже головна мета NOVUS – щоб всі товари на полицях були найвищої якості. Забезпечити це можна лише у тому випадку, якщо обрати постачальників, які дбають про свою продукцію на всіх етапах виробництва, а також хочуть, аби на стіл українців потрапляла справді смачна і корисна їжа. А це завдання не з простих.

Редакція Delo.ua поспілкувалась з Дарією Іванченко, комерційною директоркою NOVUS, та дізналась залаштунки її роботи. Як стати постачальником великої і потужної мережі супермаркетів, на що в NOVUS звертають увагу при відборі партнерів та чи є шанси у маленького бізнесу налагодити співпрацю з таким потужним “гравцем” ринку – про це і не тільки розповідаємо у матеріалі.

З NOVUS працюють лише найкращі

Співпрацювати з NOVUS та постачати для цієї мережі супермаркетів продукцію – чудовий шанс для бізнесу будь-якого масштабу. Адже це стабільні замовлення, а також якісна й ефективна взаємодія.

Наразі NOVUS співпрацює з 785 партнерами, які постачають для цієї мережі супермаркетів товари найвищої якості. За словами Дарії Іванченко, раніше ця цифра була більшою, адже за останні 2 роки у NOVUS відбулась оптимізація асортименту. Зокрема, через зміни у цій сфері.

“Я можу сміливо сказати, що навіть не ми обираємо партнерів, зараз більше вони нас обирають. Адже упродовж 2 останніх років ринок рітейла змінився на ринок виробників, і це повністю змінює філософію проведення комунікації. Зараз мережі максимально зацікавлені в надійних партнерах”, – зазначає Дарія Іванченко.

А щоб співпраця була справді ефективною, NOVUS шукає однодумців, які поділяють їхні цінності, серед яких:

● Турбота – для NOVUS клієнт завжди залишається у фокусі.

“Ми детально вивчаємо досвід і вподобання наших клієнтів, тому добре знаємо, на що варто звернути увагу, що саме треба покращити. Разом з партнерами NOVUS щоденно готовий надавати цікаві та доступні рішення, знайомити з новими продуктами, пропонувати гарні акційні пропозиції, надавати експертизу в певних категоріях товарів”, – ділиться Дарія Іванченко.

● Надійність і стабільність у співпраці, Партнери NOVUS можуть бути впевнені, що усі домовленості з цією мережею супермаркетів будуть дотримані.

“NOVUS – це синонім до слова “надійність” як для клієнтів, так і для постачальників. Але ми розраховуємо на стабільність і зі сторони партнерів. Нам важливо забезпечувати українцівнеобхідними товарами в достатній кількості та на постійній основі”, – розповідає Дарія Іванченко.

Дарія Іванченко, комерційна директорка NOVUS. Фото: пресслужба компанії

● Раціональність, якої компанія дотримується у всіх діях.

“Ми відкриті до співпраці, коли вона взаємовигідна для обидвох сторін. Важливим фактором при виборі партнера для нас буде наявність якісного, безпечного продукта в нього. Актуальність зараз підкреслюється ситуацією з відключенням“, – підкреслює Дарія Іванченко.

NOVUS підтримує тренд на українське

Звісно, у такий непростий для всієї України час NOVUS активно підтримує саме вітчизняних виробників. Так, як підкреслює їхня комерційна директорка, 75% товарів, які покупці можуть знайти на полицях цієї мережі супермаркетів, виготовлені в Україні. А це, лише задумайтесь: понад 22 000 одиниць товарів.

“Так, у нас великий асортимент товарів. Серед них – як відомі бренди, що вже стали улюбленими для тисяч українців, так і продукція невеликих виробників, які можуть гарантувати системність в якості та поставках. Це фермери з різних областей України”, – ділиться Дарія Іванченко.

При цьому чималу увагу NOVUS приділяє підтримці виробників, зокрема, інформаційній. Висококваліфіковані фахівці консультують фермерів щодо:

● пакету необхідних документів,

● правильності оформлення паперів,

● створення маркування тощо.

Відтак у NOVUS залюбки готові ділитись власним багатим досвідом для того, щоб український бізнес розвивався, запозичував передові європейські практики та був на високому рівні.

Крім цього, у NOVUS дбають і про комфорт співпраці. Постачальникам не потрібно завозити свою продукцію на різні точки продажу, адже прийом товару відбувається у просторому логістичному центрі, звідки потім розвозиться по супермаркетах мережі. Такий підхід значно оптимізує витрати виробників на транспортування, що особливо актуально зараз, коли спостерігається криза з водіями на ринку праці.

Сучасний логістичний центр NOVUS, що має 18 температурних режимів для зберігання всіх груп товарів. Фото: пресслужба компанії

Підтримує NOVUS і підприємців у прифронтових областях, які продовжують працювати всупереч будь-яким обставинам, а також релокований бізнес. Як підкреслює Дарія Іванченко, показовим прикладом такої співпраці є партнерство з ТОВ “Енограй”. Цей виробник вирощує у Херсонській області черешні, нектарини, персики, сливи та віднедавна кавуни.

“У 2022 році вони потрапили в окупацію. Вже за рік частково відновили свою роботу, поставляючи в NOVUS черешню, сливи та персики. Товар привозили двічі на тиждень та могли змінити затверджений графік всього на один день через сильні обстріли чи пошкодження”, – розповідає Дарія Іванченко.

“Ми захоплюємося мужністю, незламністю та якістю їхньої роботи. У 2024 році “Енограй” продовжує збирати врожай та поставляти нам черешні, персики, нектарини, сливи. Цього ж року вони засіяли кавунами поля у Херсонській області та зробили поставки свого першого врожаю. Працівники “Енограю” всього кілька годин на день збирають ягоди та фрукти, дбайливо все пакують, а решту часу, на жаль, ліквідують наслідки атак”, – додає вона.

Навіть у таких складних умовах компанія розвивається. Крім першого врожаю кавунів, ТОВ “Енограй” взяла в оренду землю в Київській області та вже вирощує там дині, кавуни та перці. Тож це яскравий приклад незламності та сили волі, каже Дарія Іванченко.

Переконатись у якості товарів “made in Ukraine” можна щодня. У NOVUS представлений великий вибір овочів, ягід та фруктів, вирощених на українських полях, олії, круп, м’ясних виробів, десертів тощо. Крім цього, у супермаркетах мережі можна знайти відокремлені зони від загальної викладки товарів, де представлена якісна вітчизняна продукція від невеликих виробників – відділ «FoodНація». І повірте: смак перевершить всі очікування.

Так, Дарія Іванченко щиро рекомендує скуштувати:

● сири, які будуть такими ж смачними, як у Франції чи Італії. Зокрема, варто спробувати сир з трюфелями 50% жирності від виробника “Мукко”, який має срібну нагороду від World Cheese Awards 2023. Або ж козячий твердий сир від ТМ ZINKA, який також відзначений золотом від World Cheese Awards 2023;

● ковбаси ТМ Wako, вироблені в місті Дубляни у Львівській області. Тут використовують лише органічне м’ясо, натуральні спеції без жодних нітратів;

● мелене сало від “Палко”. Виробник першим в Україні впровадив технологічні умови для створення цього продукту. Безперервний санітарно-бактеріологічний контроль забезпечує стерильність на виробництві, і це дає змогу гарантувати, що до споживачів потрапляє дійсно якісний український продукт зі свинини;

● йогурти, молоко, сир, кефір від ТМ “Вілла Роз”, які у своєму складі не містять білка, який складно засвоюється, адже виготовлені з молока А2. Водночас сир варять з пряженого молока, яке поки не має аналогів. Тож це, без перебільшення, унікальні за своїми властивостями продукти, створені в Україні.

Як налагодити співпрацю з NOVUS

Отже, шанс стати партнером NOVUS та вивести свій бізнес на значно вищий рівень має кожен. Як розповідає Дарія Іванченко, вони постійно шукають виробників, які вирощують овочі та фрукти, оскільки зараз це найбільш нестабільний ринок з обмеженими пропозиціями.

“Ми активно розширюємо коло співпраці. Крім виробників овочів та фруктів, шукаємо також партнерів у непродовольчій групі товарів не першої необхідності. Зокрема, мова йде про продукцію для домашнього вжитку, автотовари, іграшки текстиль тощо”, – ділиться Дарія Іванченко.

Щоб стати постачальником NOVUS, слід перейти на сайт https://novus.ua/supplie. За вказаними там контактами потрібно відправити комерційну пропозицію, в якій презентувати свій продукт, його переваги для клієнта та умови співпраці.

І не варто вагатись, адже NOVUS роками співпрацює з компаніями з різними формами оподаткування, тому не обов’язково бути зареєстрованими, як ТОВ. Все, що варто надіслати на етапі знайомства – це установчі документи та сертифікати якості на продукцію, що виготовляється.

“NOVUS вже 15 років веде прозоро свій бізнес, є одним із найбільших платників податків, який соціальною діяльністю наближає перемогу. Так, інколи у виробників може складатись враження, що рішення приймаються довго, не так, як під час домовленостей з маленькими продавцями, і все ж таки ми маємо переваги в тому, що не потрібно розфокусуватись з великою кількістю партнерів, щоб досягти бажаного рівня продажів”, – підсумовує Дарія Іванченко.

Українські виробники мають величезний потенціал та продукцію, якою справді можна пишатись. Тож досить відкладати все на потім, рекомендуємо зробити крок до співпраці з мережею супермаркетів NOVUS. І, впевнені, що результат від цього партнерства не змусить чекати, адже NOVUS знає, як з маленької ідеї зробити масштабний бізнес, який об’єднує справжніх професіоналів довкола.