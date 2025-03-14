Як знайти роботу в Чехії без посередників: кращі сайти для пошуку

Чехія вважається третьою країною за кількістю українських біженців і однією із самих популярних країн в Європі для трудової міграції. Так, за даними Бюро прації Чехії, на кінець 2024-го року в ції країні офіційно працевлаштовано більше 150 тисяч українців, а політика країни націлена на залучення нових робітників, завдяки чому їм надається більше можливостей.

Зрештою, стабільна економіка та досить високий рівень заробітної плати, що дозволяє забезпечити комфортне життя та зберігати заощадження не можуть не приваблювати. Чехія також пропонує широкий вибір вакансій у різних сферах, таких як виробництво, будівництво, ІТ та обслуговування.

Іншою перевагою є високий рівень соціального захисту та медичного обслуговування для працівників, що значно покращує умови життя. Про особливості пошуку роботи в Чехії та переваги цієї країни для українців читайте далі.

Найкращі сайти для пошуку роботи

Наразі в Чехії існує кілька сайтів для пошуку роботи, де можна знайти вакансії з різними рівнями знання чеської мови та за вже наявним фахом. Ці портали пропонують зручний інтерфейс та допомагають швидко знайти роботу, яка відповідає вимогам кандидатів.

Workania.eu : портал, що об'єднує вакансії з Чехії, Словаччини та Польщі, пропонуючи понад 6 тисяч вакансій українською мовою.

StartupJobs : містить розділ #StandWithUkraine, де можна знайти вакансії, для яких знання чеської мови не є обов'язковим.

praceukrajincum.cz та praceproukrajince.cz : мікросайти, які пропонують робочі місця в різних сферах, таких як логістика, виробництво, торгівля, а також кваліфіковані позиції.

Jobs4UA.cz : частина вебсайту Nasiukrajinci.cz, з вакансіями, які можна відфільтрувати за категоріями та регіонами.

Nelisa та Grason : портали, що спеціалізуються на вакансіях з проживанням, з фокусом на офісну та ручну працю.

Researchin.cz : збирає вакансії у науковій сфері та надає інформацію про можливості навчання в докторантурі.

Youcan.eu : портал, де можна заповнити інформацію про себе, вказати професію та навички, і система автоматично підбере вакансії від перевірених роботодавців.

Jobs.cz : один з найбільших сайтів пошуку роботи в Чехії, де понад 80% роботодавців розміщують свої вакансії. Пошук можливий за різними параметрами, включаючи фірму, галузь і професії, а також для випускників ВНЗ.

Upcr.cz : база вакансій від регіональних служб зайнятості, де можна знайти роботу в різних частинах Чехії.

Prace.cz : інтернет-біржа з більш ніж 25 000 вакансій і корисними порадами для претендентів, з фільтрами по сфері роботи, заробітній платі та досвіду.

Profesia.cz : портал з близько 4000 вакансій, де можна створити резюме та отримувати оновлення на пошту.

Dobraprace.cz : сайт з жорсткою модерацією, що допомагає знизити ризик натрапити на шахраїв.

Ці сайти є чудовими ресурсами для українців, що шукають роботу в Чехії, і допомагають зробити пошук максимально ефективним.

Пошук роботи в Чехії через агентури

Ще один популярний варіант пошуку підходящої роботи, це пошук через агенції, що займаються працевлаштуванням українців. Суть тут в тому, що це передбачає підписання трудового договору з самою агентурою. Це угода між працівником і роботодавцем, де особа стає працівником агентства. Водночас агентство укладає окрему угоду з компанією-замовником, яка забезпечує робочі місця.

Таким чином, в процесі працевлаштування беруть участь три сторони: працівник, агентство та компанія-замовник. Важливо, що працівник і компанія-замовник не укладають угоду напряму, всі умови взаємодії проходять через агентство.

З одного боку, це має свої переваги: вам не треба особисто розбиратися з юридичними тонкощами, самотужки шукати роботу серед безлічі вакансій. Але є й інша проблема: є ризики натрапити на шахраїв.

Тому при пошуку роботи в Чехії перш за все, переконайтеся, що агенція офіційно зареєстрована на сайті Центру зайнятості, де можна знайти агентство за назвою або ідентифікаційним номером (IČO). Також агенція повинна мати дійсний дозвіл на надання посередницьких послуг з працевлаштування.

Важливо, щоб агентство мало дозвіл на працевлаштування фізичних осіб. Це гарантує, що компанія дійсно має право допомагати в працевлаштуванні без порушення закону.

Перші кроки до пошуку роботи

Перед тим, як почати працювати в Чехії, важливо скласти чітку стратегію для пошуку роботи. Це допоможе значно скоротити час на пошуки та зробить процес більш організованим. Перш за все, визначте, яка робота вас цікавить – постійна чи сезонна. Потім оберіть вакансію, звертаючи увагу на ті, які можуть бути відхилені місцевими жителями, наприклад, фізична праця без високої кваліфікації.

Оцініть, чи відповідають ваші навички та вміння вимогам обраної вакансії.

Прорахуйте витрати на оформлення документів, оренду житла, харчування та транспорт.

Також важливо перед поїздкою відвідати посольство Чехії в Україні, щоб дізнатися про необхідні документи для візи та можливість роботи за біометричним паспортом. Пам’ятайте, що процес отримання візи може зайняти до 2-3 місяців, і для офіційного працевлаштування вам знадобляться дозвіл на роботу, трудова картка або блакитна карта ЄС.

Ведення власної справи в Чехії: наскільки це реально?

Варто зазначити, що українців цікавить не лише проста робота в Чехії на заводі чи на підприємстві. Так, станом на серпень 2024 року українці посідають друге місце серед іноземних власників компаній у Чехії, з 12 803 зареєстрованими компаніями. Це найвищий показник за останні чотири роки.

Це значне зростання порівняно з довоєнним періодом, коли українці складали лише 1-2% від усіх нових підприємців у країні. Найбільше бізнесів українці відкрили в Празі, а також в Устецькому та Південноморавському краях.

Особливо активними українці були у будівництві, де понад 1900 осіб започаткували власну справу. Це, зокрема, через відсутність необхідності у високому рівні знання чеської мови для цієї галузі. Зокрема, найбільша кількість нових підприємців – віком від 18 до 40 років, що вказує на молодіжну активність у сфері бізнесу.