Аграрии призывают правительство продлить отсрочку от мобилизации еще на два месяца

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой пролонгировать срок действия отсрочки от мобилизации еще на два месяца для бесперебойной работы предприятий агросектора, что является критичным для обеспечения продовольственной безопасности государства.

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Как говорится в обращении, очень важно и крайне ожидаемо принятие правительственного законопроекта №7687 об изменениях в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации относительно бронирования военнообязанных, которым учитывается позиция ассоциаций и бизнеса, неоднократно обращавшихся для решения проблемы заключения договора о выполнении мобилизационных задач.

"Однако из-за задержек с принятием законопроекта №7687 отсрочивается введение и новой системы "е-Бронирование". Следует учитывать, что в ноябре 2022 года завершится отсрочка от призыва в соответствии с приказами, изданными в мае 2022 года и марте-апреле 2022 года с соответствующим продлением на два месяца", - указывают в УКАБ.

Там отмечают, что компании-члены ассоциации, обеспечивающие функционирование экономики и продовольственную безопасность страны, должны оставаться трудоспособными для выполнения этих задач, а для этого нужно иметь все необходимые как материальные, так и кадровые ресурсы в достаточном количестве для обеспечения бесперебойной работы предприятий.

"Для успешного проведения сельскохозяйственных полевых работ необходимо принять решение о повторном продлении на два месяца срока отсрочки от мобилизации для критических работников предприятий", - отмечается в обращении.

За это время, уверены в УКАБ, можно будет принять и ввести в действие законопроект №7687, разработать и утвердить соответствующие подзаконные акты во исполнение принятого закона, разработать и ввести на законодательном уровне новую систему "е-Бронирование", а также должно остаться достаточно времени для подачи заявок на новые бронирования.

Соответственно, аграрии также призывают к скорейшему вынесению на рассмотрение во втором чтении указанного законопроекта об изменениях закона о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.

Напомним, что 7 сентября Кабинет министров уже предусматривал возможность продления на два месяца отсрочек от призыва на военную службу для военнообязанных во время мобилизации и на военное время.

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