Аграрії закликають уряд продовжити відстрочку від мобілізації ще на два місяці

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" звернулась до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням пролонгувати строк дії відстрочки від мобілізації ще на два місяці задля безперебійної роботи підприємств агросектору, що є критичним для забезпечення продовольчої безпеки держави.

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Як йдеться у зверненні, дуже важливим та вкрай очікуваним є прийняття урядового законопроекту №7687 про зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних, яким враховується позиція асоціацій та бізнесу, котрі неодноразово зверталися щодо вирішення проблеми укладання договору про виконання мобілізаційних завдань.

"Проте наразі через затримки з прийняттям законопроекту №7687 відтерміновується запровадження й нової системи "єБронювання". Варто враховувати, що в листопаді 2022 року завершиться відстрочка від призову відповідно до наказів, які були видані в травні 2022 року та березні-квітні 2022 року з відповідним продовженням на два місяці", - вказують в УКАБ.

Там зазначають, що компанії-члени асоціації, що забезпечують функціонування економіки та продовольчу безпеку країни, мають залишатися працездатними для виконання цих завдань, а для цього потрібно мати як всі необхідні матеріальні, так і кадрові ресурси в достатній кількості для забезпечення безперебійної роботи підприємств.

"Для успішного проведення сільськогосподарських польових робіт необхідно прийняти рішення щодо повторного продовження на два місяці строку дії відстрочки від мобілізації для критичних працівників підприємств", – наголошується у зверненні.

За цей час, впевнені в УКАБ, можна буде прийняти та ввести в дію законопроект №7687, розробити та затвердити відповідні підзаконні акти на виконання прийнятого закону, розробити та запровадити на законодавчому рівні нову систему "єБронювання", а також має залишитися достатньо часу для подачі заявок на нові бронювання.

Відповідно, аграрії також закликають до якнайшвидшого винесення на розгляд у другому читанні зазначеного законопроекту про зміни закону щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Нагадаємо, що 7 вересня Кабінет міністрів вже передбачував можливість продовження на два місяці чинних відстрочок від призову на військову службу для військовозобов'язаних під час мобілізації та на воєнний час.

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