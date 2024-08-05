Цены на нерафинированный сахар в мире упали до двухлетнего минимума

Цены на нерафинированный сахар достигли самого низкого уровня с октября 2022 года из-за распродажи на мировых рынках и увеличения предложения из Бразилии и Индии. Об этом сообщает Bloomberg.

Цена на нерафинированный сахар упала на 2,5% до 17,64 цента за фунт (0,37 гривен за 0,45 кг), самого низкого уровня с октября 2022 года.

В то же время, Бразилия, являющаяся крупнейшим производителем сахара в мире, экспортировала около 20 миллионов тонн сахара с начала года по июль, что на 40% превышает объемы экспортируемого сахара за аналогичный период прошлого года.



Также благоприятные погодные условия в Индии, втором по величине производителе сахара, способствуют увеличению производства сахарного тростника, что приведет к росту мировых запасов сахара.

Тем не менее, аналитик Клаудиу Ковриг отмечает, что темпы экспорта из Бразилии могут замедлиться с ноября по декабрь или даже раньше, если сезон дождей начнется вовремя в октябре.



Добавим, что в мае Украина также установила рекорд по объему экспорта сахара, достигнув 108 тысяч тонн. Из этого объема 65% было экспортировано в Европейский Союз, а остальные 35% — в другие страны.

Позже 30 мая правительство ввело ограничения на экспорт сахара в Европейский Союз, поскольку экспортные объемы уже достигли квоты на 2024 год. Кроме того, "Укрсахар" просил правительство запретить экспорт в ЕС для контроля за превышением квоты.

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