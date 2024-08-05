Ціни на нерафінований цукор у світі впали до дворічного мінімуму

Ціни на нерафінований цукор досягли найнижчого рівня з жовтня 2022 року через розпродаж на світових ринках та збільшення пропозиції з Бразилії та Індії. Про це повідомляє Bloomberg.

Ціна на нерафінований цукор впала на 2,5% до 17,64 цента за фунт (0,37 гривень за 0,45 кг), найнижчого рівня з жовтня 2022 року.

Водночас, Бразилія, яка є найбільшим виробником цукру у світі, експортувала близько 20 мільйонів тонн цукру з початку року до липня, що на 40% перевищує обсяги експортованого цукру за аналогічний період минулого року.



Також сприятливі погодні умови в Індії, другому за величиною виробнику цукру, сприяють збільшенню виробництва цукрової тростини, що призведе до зростання світових запасів цукру.

Проте, аналітик Клаудіу Ковриг зазначає, що темпи експорту з Бразилії можуть сповільнитися з листопада до грудня або навіть раніше, якщо сезон дощів розпочнеться вчасно в жовтні.



Додамо, що в травні Україна також встановила рекорд за обсягами експорту цукру, досягнувши 108 тисяч тонн. З цього обсягу 65% було експортовано до Європейського Союзу, а решта 35% – до інших країн.

Пізніше 30 травня уряд ввів обмеження на експорт цукру до Європейського Союзу, оскільки експортні обсяги вже досягли квоти на 2024 рік. Крім того, "Укрцукор" просив уряд заборонити експорт до ЄС для контролю над перевищенням квоти.

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