Цены на сахар в Украине падают: трудности с экспортом влияют на рынок

В Украине наблюдается снижение отпускных цен на сахар, которые составляют 26,5 – 27,5 грн/кг. Как отметили в аналитическом кооперативе "Пуск", созданном в рамках Всеукраинского аграрного совета, спад цен связан не с большими запасами сахара в стране, а с проблемами его экспорта.

Отмечается, что в августе Украина экспортировала всего 3-4 тысяч тонн сахара, что является существенным снижением по сравнению со 100 тысяч тонн, экспортированными два месяца назад. В результате украинский рынок сахара ориентируется на внутренний потребительский спрос.

Ожидается, что в дальнейшем объемы запасов сахара в Украине возрастут, поскольку внутреннее производство будет увеличено. Однако из-за закрытия экспортных рынков в Европу украинским производителям придется искать новые рынки сбыта.

"Однако в новом сезоне Европа также увеличит производство сахара, что усложнит реализацию украинской продукции на международном уровне. Объективно, до января 2025 года Украине придется либо платить высокие экспортные пошлины, либо ждать обнуления квот," — говорят аналитики.

В новом сезоне ожидается, что цены на сахар останутся низкими из-за нестабильности на экспортных рынках и избытка на внутреннем рынке.



Добавим, что в мае Украина установила рекорд по объемам экспорта сахара, достигнув 108 тысяч тонн. Из этого объема 65% было экспортировано в Европейский Союз, а остальные 35% — в другие страны.

Позже 30 мая Кабинет министров Украины ввел нулевую квоту на экспорт сахара в страны Европейского Союза. Остановка экспорта сахара будет продолжаться до конца 2024 года.

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