Ціни на цукор в Україні падають: труднощі з експортом впливають на ринок

В Україні спостерігається зниження відпускних цін на цукор, які наразі становлять 26,5 – 27,5 грн/кг. Як зазначили в аналітичному кооперативі "Пуск", створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради, спад цін пов'язаний не з великими запасами цукру в країні, а з проблемами його експорту.

Зазначається, що в серпні Україна експортувала всього 3-4 тисячі тонн цукру, що є суттєвим зниженням у порівнянні з 100 тисячами тонн, експортованими два місяці тому. Внаслідок цього український ринок цукру орієнтується на внутрішній споживчий попит.

Очікується, що у подальшому обсяги запасів цукру в Україні зростуть, оскільки внутрішнє виробництво буде збільшено. Проте, через закриття експортних ринків у Європу, українським виробникам доведеться шукати нові ринки збуту.

“Однак у новому сезоні Європа також збільшить виробництво цукру, що ускладнить реалізацію української продукції на міжнародному рівні. Об'єктивно, до січня 2025 року Україні доведеться або платити високі експортні мита, або чекати на обнулення квот," - кажуть аналітики.

У новому сезоні очікується, що ціни на цукор залишаться низькими через нестабільність на експортних ринках і надлишок на внутрішньому ринку.



Додамо, що в травні Україна встановила рекорд за обсягами експорту цукру, досягнувши 108 тисяч тонн. З цього обсягу 65% було експортовано до Європейського Союзу, а решта 35% – до інших країн.

Пізніше 30 травня Кабінет міністрів України запровадив нульову квоту на експорт цукру до країн Європейського Союзу. Зупинка експорту цукру триватиме до кінця 2024 року.

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