Цены на свинину растут с началом шашлычного сезона – "Свиноводы Украины"

В апреле розничные цены на охлажденную свинину выросли на 1 грн, сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины".

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По результатам мониторинга цен ключевых национальных торговых сетей, средняя розничная цена свинины выросла в среднем со 130 до 131 грн/кг.

Значительнее всего — на 2,2-2,5 грн/кг, или 1,3-1,7% — поднялись цены на премиальные сезонно популярные части: стейк, вырезку, корейку без кости, ошеек. Такая динамика достаточно типична в связи с приближением "пикникового" периода.

При этом розничная цена на "всесезонную" лопатку осталась неизменной, а свиное охлажденное бедро даже подешевело на 5%.

Другие виды мяса — говядина, индюшатина и мясо утки — практически не изменились в цене (+/-0,5% в течение апреля). А курятина даже подешевела в среднем на 1,5%.

"Со временем инфляционные процессы и другие рыночные факторы могут ощутимее изменять ценники на охлажденные полуфабрикаты из свинины", — предупредили аналитики.

Напомним, в начале 2022 года наблюдалось значительное увеличение импорта свинины в Украину.

В 2022 году в Украине наблюдалась нетипичная ситуация, когда цены на некоторые виды мяса падали в канун Пасхи по сравнению с ценой месяцем ранее, даже несмотря на повышенный спрос.