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Ціни на свинину зростають із початком шашличного сезону – "Свинари України"
У квітні роздрібні ціни на охолоджену свинину зросли на 1 грн, повідомляють аналітики Асоціації "Свинари України".
За результатами моніторингу цін ключових національних торгових мереж середня роздрібна ціна свинини зросла у середньому з 130 до 131 грн/кг.
Найзначніше – на 2,2-2,5 грн/кг, або 1,3-1,7% – піднялися ціни на преміальні сезонно популярні частини: стейк, вирізку, корейку без кістки, ошийок. Така динаміка досить типова у зв'язку з наближенням "пікнікового" періоду.
При цьому роздрібна ціна на "всесезонну" лопатку залишилася незмінною, а свиняче охолоджене стегно навіть подешевшало на 5%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Інші види м'яса — яловичина, індичатина та м'ясо качки — практично не змінилися в ціні (+/-0,5% протягом квітня). А курятина навіть подешевшала загалом на 1,5%.
"Згодом інфляційні процеси та інші ринкові фактори можуть відчутніше змінювати цінники на охолоджені напівфабрикати зі свинини", — попередили аналітики.
Нагадаємо, що на початку 2022 року спостерігалося значне збільшення імпорту свинини в Україну.
У 2022 році в Україні спостерігалася нетипова ситуація, коли ціни на деякі види м'яса падали напередодні Великодня порівняно з ціною раніше, навіть незважаючи на підвищений попит.