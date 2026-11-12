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Агро
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ЕС может переориентироваться на дешевый мед из Китая: чем это чревато для Украины

мед
Украинский мед теряет рынок ЕС: Китай и Индия усиливают конкуренцию/Фото: Facebook U-Food Association

Из-за удорожания логистики на 30-50% и роста себестоимости украинский мед теряет ценовую конкурентоспособность на рынке ЕС. Европейские импортеры могут активнее переходить на более дешевую продукцию из Китая, Индии и Аргентины, что создает риск сокращения украинского экспорта в 2027 году.

Об этом в статье для Dilo рассказал генеральный директор компании Beehive Семен Гагарин, которая является одним из крупнейших экспортеров меда.

Если раньше перевозка одного грузовика с медом в Германию стоила €2500, то сейчас перевозчики просят €4000-4500, отметил Гагарин.

По его словам, портовый кризис в меньшей степени влияет на экспорт меда, поскольку большинство продукции Украина отправляет наземным транспортом – грузовиками. В то же время именно автомобильная логистика стала существенной дополнительной нагрузкой на экспортеров.

"При таких условиях часть маржинальности по контрактам, которую мы имеем, мы отдаем перевозчику. Для импортера в ЕС это не так критично, потому что они уже получают цену с доставкой, а для экспортеров - это дополнительные расходы и существенное снижение доходности", - пояснил гендиректор Beehive.

Угрожает удорожание логистики сокращением экспорта украинского меда

В 2026 г. угрозы массового срыва экспортных контрактов не ожидается. По прогнозу Гагарина, по итогам этого года Украина может экспортировать мед на уровне 45-55 тыс. тонн, а валютные поступления превысят $150 млн.

Для сравнения, в 2025 году экспорт украинского меда составил 50 тысяч тонн.

Однако в 2027 году ситуация может осложниться. По оценке руководителя Beehive, более реалистичным сценарием является сокращение продаж украинского меда за границу на 5-10% по сравнению с 2026 годом.

Среди ключевых рисков:

  • дальнейший рост логистических и производственных затрат;
  • ограничение доступа к европейскому рынку из-за тарифных квот.

" Однако ситуация еще может измениться, в первую очередь, если экспортные квоты будут продлены на 2028 год в текущем количестве (35 000 тонн в год) или даже увеличены на 20-30%", - сказал Гагарин.

Экспорт меда: рынок ЕС может перейти на Китай, Аргентину и Индию

Дополнительным вызовом для украинских экспортеров становятся ограничения экспорта меда в Европейский Союз и рост цен на украинскую продукцию.

В таких условиях европейские импортеры могут активнее переориентироваться на поставщиков из других стран, включая Китай, Аргентину и Индию.

Это создает риск постепенного сокращения доли Украины на мировом рынке меда.

Нарастить экспорт в другие регионы мира украинским производителям сложно сейчас из-за ценовой конкуренции.

"Пока невозможно нарастить объем экспорта в другие страны от ЕС, так как мы банально не будем конкурентными по цене в тех регионах. США и Северная Америка покупают более дешевый мед из Индии. Ближний Восток и Япония и остальные страны Азии - почти весь объем покупает из Китая", - пояснил Гагарин.

Таким образом, украинские экспортеры остаются в значительной степени зависимы от европейского рынка, где важную роль играют тарифные квоты.

Украинская отрасль пчеловодства сталкивается с комплексом вызовов – от использования запрещенных в ЕС пестицидов до уменьшения площадей медоносных культур. По оценкам экспертов, распространение сортов с низкой нектаропродуктивностью уже привело к потерям около 10% объема меда, и эта тенденция усиливается с каждым годом.

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