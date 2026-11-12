ЄС може переорієнтуватися на дешевий мед з Китаю: чим це загрожує Україні

Через подорожчання логістики на 30-50% та зростання собівартості український мед втрачає цінову конкурентоспроможність на ринку ЄС. Європейські імпортери можуть активніше переходити на дешевшу продукцію з Китаю, Індії та Аргентини, що створює ризик скорочення українського експорту у 2027 році.

Про це у статті для Dilo розповів генеральний директор компанії Beehive Семен Гагарін, яка є однією з найбільших експортерів меду.

Якщо раніше перевезення однієї вантажівки з медом до Німеччини коштувало €2500, то зараз перевізники просять €4000-4500, зазначив Гагарін.

За його словами, портова криза меншою мірою впливає на експорт меду, оскільки більшість продукції Україна відправляє наземним транспортом - вантажівками. Водночас саме автомобільна логістика стала суттєвим додатковим навантаженням на експортерів.

"За таких умов частину маржинальності за контрактами, яку ми маємо, ми віддаємо перевізнику. Для імпортера в ЄС це не так критично, тому що вони отримують вже ціну з доставкою, а для експортерів - це додаткові витрати та суттєве зниження прибутковості", - пояснив гендиректор Beehive.

Чи загрожує подорожчання логістики скороченням експорту українського меду

У 2026 році загрози масового зриву експортних контрактів не очікується. За прогнозом Гагаріна, за підсумками цього року Україна може експортувати мед на рівні 45-55 тис. тонн, а валютні надходження перевищать $150 млн.

Для порівняння, у 2025 році експорт українського меду становив 50 тис. тонн.

Проте у 2027 році ситуація може ускладнитися. За оцінкою керівника Beehive, більш реалістичним сценарієм є скорочення продажів українського меду за кордон на 5-10% порівняно з 2026 роком.

Серед ключових ризиків:

подальше зростання логістичних і виробничих витрат;

обмеження доступу до європейського ринку через тарифні квоти.

"Проте ситуація ще може змінитися, у першу чергу, якщо експортні квоти будуть подовжені на 2028 рік у поточній кількості (35 000 тонн на рік) або ж навіть збільшені на 20-30%", - сказав Гагарін.

Експорт меду: ринок ЄС може перейти на Китай, Аргентину та Індію

Додатковим викликом для українських експортерів стають обмеження експорту меду до Європейського Союзу та зростання цін на українську продукцію.

За таких умов європейські імпортери можуть активніше переорієнтовуватися на постачальників з інших країн, зокрема Китаю, Аргентини та Індії.

Це створює ризик поступового скорочення частки України на світовому ринку меду.

Наростити експорт до інших регіонів світу українським виробникам наразі складно через цінову конкуренцію.

"Наразі неможливо наростити обсяг експорту до інших країн від ЄС, так як ми банально не будемо конкурентними по ціні в тих регіонах. США і Північна Америка купують дешевший мед з Індії. Близький Схід і Японія і решта країн Азії - майже увесь обсяг купує з Китаю", - пояснив Гагарін.

Таким чином, українські експортери залишаються значною мірою залежними від європейського ринку, де важливу роль відіграють тарифні квоти.

Українська галузь бджільництва стикається з комплексом викликів - від використання заборонених в ЄС пестицидів до зменшення площ медоносних культур. За оцінками експертів, поширення сортів із низькою нектаропродуктивністю вже призвело до втрат близько 10% обсягу меду, і ця тенденція посилюється з кожним роком.