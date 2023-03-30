Еще один крупный зернотрейдер прекращает экспорт российского зерна

Один из крупнейших зернотрейдеров Viterra намерен прекратить экспорт российского зерна.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Viterra планирует покинуть российский экспортный рынок и намерена объявить об этом решении в ближайшее время.

Пока что компания продолжает отгружать зерно и решает, что делать с активами.

В РФ Viterra принадлежит 50% Таманского зернового терминала на берегу Черного моря.

По мнению собеседников Bloomberg, выход Viterra с российского рынка усугубит неопределенность будущего экспорта урожая из черноморского региона.

В российском офисе Viterra отказались от комментариев.

Viterra, которая является частью компании Glencore, не давала официальных заявлений о своей позиции по войне в Украине и продолжала отгружать зерно из терминала в Тамани.

Зато в Glencore осудили российскую агрессию против народа Украины и заявили, что не будут заключать новые соглашения в РФ, но продлят свои действующие контракты в стране-агрессоре.

Ранее стало известно, что российское отделение американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году, который начнется 1 июля 2023 года.

Минсельхоз России заявил, что получил уведомление от Cargill о планах прекратить экспорт зерна из страны. Ведомство отметило, что оно не ожидает, что этот шаг приведет к остановке каких-либо российских поставок на мировые рынки, и что активы Cargill, связанные с транспортировкой зерна, будут продолжать функционировать независимо от того, кто ими управляет.