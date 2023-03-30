Ще один великий зернотрейдер припиняє експорт російського збіжжя

Один із найбільших зернотрейдерів Viterra має намір припинити експорт російського зерна.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Зазначається, що Viterra планує покинути російський експортний ринок і має намір оголосити про це рішення найближчим часом.

Поки що компанія продовжує відвантажувати зерно і вирішує, що робити з активами.

В РФ Viterra належить 50% Таманського зернового терміналу на березі Чорного моря.

На думку співрозмовників Bloomberg, вихід Viterra з російського ринку посилить невизначеність щодо майбутнього експорту врожаю із чорноморського регіону.

У російському офісі Viterra від коментарів відмовилися.

Viterra, яка є частиною компанії Glencore, не давала офіційних заяв стосовно своєї позиції щодо війни в Україні і продовжувала відвантажувати зерно з терміналу у Тамані.

Натомість у Glencore засудили російську агресію проти народу України та заявили, що не будуть заключати нових угод в РФ, але продовжать свої чинні контракти в країні-агресорі.

Раніше стало відомо, що російське відділення американської корпорації Cargill припинить експорт зерна з Росії наступного сільськогосподарського року, який розпочнеться 1 липня 2023 року.

Мінсільгосп Росії заявив, що отримав повідомлення від Cargill про плани припинити експорт зерна з країни. Відомство зазначило, що воно не очікує, що цей крок призведе до зупинки будь-яких російських поставок на світові ринки, і що активи Cargill, пов’язані з транспортуванням зерна, продовжуватимуть функціонувати незалежно від того, хто ними керує.