ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
ЄБРР - підтримка наших ЄБРР - підтримка наших
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Агро
Дата публікації

Ще один великий зернотрейдер припиняє експорт російського збіжжя

Viterra
Viterra може припинити експорт російського зерна. Фото: https://latifundist.com

Один із найбільших зернотрейдерів Viterra має намір припинити експорт російського зерна. 

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. 

Зазначається, що Viterra планує покинути російський експортний ринок і має намір оголосити про це рішення найближчим часом. 

Поки що компанія продовжує відвантажувати зерно і вирішує, що робити з активами.

В РФ Viterra належить 50% Таманського зернового терміналу на березі Чорного моря.

На думку співрозмовників Bloomberg, вихід Viterra з російського ринку посилить невизначеність щодо майбутнього експорту врожаю із чорноморського регіону.

У російському офісі Viterra від коментарів відмовилися.

Viterra, яка є частиною компанії Glencore, не давала офіційних заяв стосовно своєї позиції щодо війни в Україні і продовжувала відвантажувати зерно з терміналу у Тамані. 

Натомість у Glencore засудили російську агресію проти народу України та заявили, що не будуть заключати нових угод в РФ, але продовжать свої чинні контракти в країні-агресорі.

Раніше стало відомо, що російське відділення американської корпорації Cargill припинить експорт зерна з Росії наступного сільськогосподарського року, який розпочнеться 1 липня 2023 року. 

Мінсільгосп Росії заявив, що отримав повідомлення від Cargill про плани припинити експорт зерна з країни. Відомство зазначило, що воно не очікує, що цей крок призведе до зупинки будь-яких російських поставок на світові ринки, і що активи Cargill, пов’язані з транспортуванням зерна, продовжуватимуть функціонувати незалежно від того, хто ними керує.  

Автор:
Світлана Манько