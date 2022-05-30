Индия ограничила экспорт сахара

Индия после запрета на экспорт пшеницы решила ограничить продажу сахара другим странам.

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Правительство Индии утвердила ограничения на уровне 10 млн тонн в сезон. Об этом пишет CNN.

Так, экспортеры должны получать разрешение от власти на любой экспорт сахара в период с 1 июня по 31 октября.

Отметим, что Индия является крупнейшим в мире производителем сахара и вторым по величине экспортером после Бразилии.

В текущем маркетинговом году, продолжающемся с октября 2021 года по сентябрь 2022 года, индийские сахарные заводы уже подписали контракты на экспорт около 9 млн тонн. По данным правительства, сезоном ранее страна отгрузила за границу 7 млн ​​тонн, что стало самым высоким показателем за последние годы.

Напомним, что Индия запретила экспорт пшеницы, в том числе из-за ожидаемого сокращения производства вследствие сильной жары.