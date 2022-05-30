Індія обмежила експорт цукру

Індія після заборони експорту пшениці вирішила обмежити продаж цукру іншим країнам.

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Уряд Індії затвердив обмеження на рівні 10 млн тонн на сезон. Про це пише CNN.

Так, експортери мають отримувати дозвіл від влади на будь-який експорт цукру у період з 1 червня до 31 жовтня.

Зазначимо, що Індія є найбільшим у світі виробником цукру та другим за величиною експортером після Бразилії.

У поточному маркетинговому році, що триває з жовтня 2021 по вересень 2022 року, індійські цукрові заводи вже підписали контракти на експорт близько 9 млн тонн. За даними уряду, сезоном раніше країна відвантажила за кордон 7 млн ​​тонн, що стало найвищим показником за останні роки.

Нагадаємо, що Індія заборонила експорт пшениці, у тому числі через очікуване скорочення виробництва внаслідок сильної спеки.