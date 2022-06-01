Кыргызстан ввел запрет на экспорт сахара

Кабинет министров Кыргызстана ввел временный запрет на вывоз сахара-песка и сахара-сырца тростникового из страны. Ограничение будет действовать не меньше шести месяцев.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана.

"Постановление разработано в целях исключения возможности массового вывоза сахара с территории Кыргызской Республики, обеспечения продовольственной безопасности страны и сдерживания цен на рынке сахара", — объяснили в Кабмине.

Отметим, что ввести запрет на вывоз сахара власти Кыргызстана предложили после того, как в стране зафиксировали дефицит и резкий скачок цен на продукт. Чтобы решить эту проблему Министерство экономики и коммерции КР также предлагало выделить квоты на поставку в республику беспошлинного сахара и сахара-сырца в размере 105 тысяч тонн.

Спрос на сахара в Кыргызстане резко вырос после заявления продавцов о том, что продукт вывозится в Казахстан, где также наблюдается дефицит.

Ранее Индия ограничила экспорт сахара. Так, экспортеры страны должны получать разрешение от власти на любой экспорт сахара в период с 1 июня по 31 октября.