Киргизстан запровадив заборону на експорт цукру

Кабінет міністрів Киргизстану запровадив тимчасову заборону на вивезення цукру-піску та цукру-сирцю тростинного з країни. Обмеження діятиме не менше шести місяців.

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Про це повідомила пресслужба уряду Киргизстану.

"Постанова розроблена з метою виключення можливості масового вивезення цукру з території Киргизької Республіки, забезпечення продовольчої безпеки країни та стримування цін на ринку цукру", - пояснили в Кабміні.

Зазначимо, що запровадити заборону на вивезення цукру влада Киргизстану запропонувала після того, як у країні зафіксували дефіцит та різкий стрибок цін на продукт. Щоб вирішити цю проблему, Міністерство економіки та комерції КР також пропонувало виділити квоти на постачання в республіку безмитного цукру та цукру-сирцю у розмірі 105 тисяч тонн.

Попит на цукор у Киргизстані різко зріс після заяви продавців про те, що продукт вивозиться до Казахстану, де також спостерігається дефіцит.

Раніше Індія обмежила експорт цукру. Так, експортери країни мають отримувати дозвіл від влади на будь-який експорт цукру у період з 1 червня до 31 жовтня.