Україна дозволила експорт цукру та проса

Уряд України скасував запроваджену 5 березня цього року заборону (у вигляді нульових квот) на експорт цукру та проса. Ці продукти тепер внесено до переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню.

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Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №549 від 7 травня, повідомляє "Інтефакс-Україна".

Раніше дозволити експорт просо, встановивши його квоту 80 тис. тонн, пропонувала уряду Всеукраїнська аграрна Рада (ВАР), оскільки в країні існує надлишок цієї сільгоспкультури.

ВАР посилалася на дані Мінагрополітики за лютий 2022 року, згідно з якими в Україні в 2021/2022 маркетинговому році (МР, липень-червень) вироблено 182 тис. тонн проса, перехідний залишок з 2020/2021 МР склав 18 тис. тонн, тоді як середня внутрішнє споживання проса в країні не перевищує 80 тис. тонн, а експортні очікування на 2021-2022 МР - 80 тис. тонн.

Крім того, станом на 21 квітня 2022 року в Україні вже посіяно 4,8 тис. га проса, що значно більше, ніж на відповідну дату у 2021 році – 0,9 тис. га.

Це вже друга подібна ухвала про зняття заборони на експорт. Раніше, 10 квітня, він був замінений ліцензуванням для живої великої рогатої худоби (ВРХ) (код за УКТЗЕД 0102), м'яса ВРХ морозива (код 0202) та м'яса та їстівних м'ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених; їстівного борошна з м'яса або м'ясних субпродуктів: м'яса ВРХ (код 021020).

Таким чином у списку нульових квот на вивіз залишилися жито, овес, гречка та сіль, придатна для споживання людьми, добрива (крім азотних, для яких квота була підвищена до 210 тис. тонн за квартал).

Також 24 березня Кабінет Міністрів України скасував обов'язкове ліцензування експорту кукурудзи та олії.

У той же час, щоб уникнути дефіциту продуктів у країні, Міністерство аграрної політики та продовольства запровадило обмеження на експорт гречки, рису та вівса.