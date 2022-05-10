Украина разрешила экспорт сахара и проса

Правительство Украины отменило введенный 5 марта этого года запрет (в виде нулевых квот) на экспорт сахара и проса. Эти продукты теперь внесены в перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №549 от 7 мая, сообщает "Интефакс-Украина".

Ранее разрешить экспорт просо, установив его квоту в 80 тыс. тонн, предлагала правительству Всеукраинская аграрная Рада (ВАР), поскольку в стране существует избыток данной сельхозкультуры.

ВАР ссылалась на данные Минагрополитики за февраль 2022 года, согласно которым в Украине в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) произведено 182 тыс. тонн проса, переходящий остаток с 2020/2021 МГ составил 18 тыс. тонн, тогда как среднее внутреннее потребление проса в стране не превышает 80 тыс. тонн, а экспортные ожидания на 2021-2022 МГ - 80 тыс. тонн.

Кроме того, по состоянию на 21 апреля 2022 года в Украине уже посеяно 4,8 тыс. га проса, что значительно больше, чем на соответствующую дату в 2021 году – 0,9 тыс. га.

Это уже второе подобное постановление о снятии запрета на экспорт. Ранее, 10 апреля, он был заменен лицензированием для живого крупного рогатого скота (КРС) (код по УКТВЭД 0102), мяса КРС мороженого (код 0202) и мяса и съедобных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых; съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов: мяса КРС (код 021020).

Таким образом в списке нулевых квот на вывоз остались рожь, овес, гречка и соль, пригодная для потребления людьми, удобрения (кроме азотных, для которых квота была повышена до 210 тыс. тонн за квартал).

Также 24 марта Кабинет министров Украины отменил обязательное лицензирование экспорта кукурузы и подсолнечного масла.

В тоже время, чтобы избежать дефицита продуктов в стране, Министерство аграрной политики и продовольствия ввело ограничения на экспорт гречки, риса и овса.