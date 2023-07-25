Мировые цены на апельсиновый сок бьют рекорды: в чем причина

На рынке цитрусовых растет обеспокоенность болезнью, которая ограничивает будущий объем производства во Флориде (США). На этих новостях фьючерсы на апельсиновый сок достигли рекордно высокого уровня.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Также болезнь цитрусовых наносит ущерб урожаю в крупнейшем экспортере Бразилии, что приводит к сокращению мировых предложений.

По итогам торгов в понедельник, 24 июля, стоимость сентябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE Futures US выросла на 1,93%, до $3,057 за 15 тыс фунтов (6,8 тонны).

Данные: Bloomberg

"Болезнь активно распространяется во Флориде, и шансы на возвращение производства к ожидаемому уровню в новом сезоне ограничены. Есть признаки того, что болезнь также более распространена в Бразилии, которая также сталкивается с долгосрочными проблемами со своими урожаями", - сказала президент J. Ganes Consulting Джуди Гейнз.

Бразилия уже начала сокращать поставки апельсинового сока, в частности, в США на 1,7%. При этом растут цены на сок в розничной торговле.

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