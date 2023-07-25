Світові ціни на апельсиновий сік б'ють рекорди: у чому причина

На ринку цитрусових зростає занепокоєння щодо хвороби, яка обмежує майбутній обсяг виробництва у Флориді (США). На цих новинах ф’ючерси на апельсиновий сік досягли рекордно високого рівня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Також хвороба цитрусових завдає шкоди врожаю у найбільшому експортері Бразилії, що призводить до скорочення світових пропозицій.

За підсумками торгів у понеділок, 24 липня, вартість вересневого ф'ючерсу на заморожений концентрат апельсинового соку на біржі ICE Futures U.S. зріс на 1,93%, до $3,057 за 15 тис фунтів (6,8 тонни).

Дані: Bloomberg

"Хвороба активно поширюється у Флориді, і шанси на повернення виробництва до очікуваного рівня в новому сезоні обмежені. Є ознаки того, що хвороба також більш поширена в Бразилії, яка також стикається з довгостроковими проблемами зі своїми врожаями", — сказала президент J. Ganes Consulting Джуді Гейнз.

Бразилія вже почала скорочувати поставки апельсинового соку, зокрема, до США на 1,7%. Разом з цим зростають ціни на сік в роздрібній торгівлі.

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