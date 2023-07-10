Інфляція в Україні сповільнилася до 12,8%: що подешевшало

У червні 2023 року інфляція на споживчому ринку порівняно із попереднім місяцем становила 0,8%, з початку року — 4,6%, з червнем 2022 — 12,8%. Базова інфляція з початку року становила 3,2%, а порівняно із травнем 2023 — 0,1%.

Про це свідчать дані Держстату.

На споживчому ринку у червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,1%. Найбільше подорожчали м'ясо та м'ясопродукти — на 1,9%. На 1,0-0,2% зросли ціни на овочі, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб. Водночас знизилися ціни на яйця, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, сало, молоко, сири —на 4,1-0,5%.

Дані: Держстат

Ціни на тютюнові вироби зросли на 1,5%, алкогольні напої — на 0,2%. При цьому одяг в середньому подешевшав на 3,1%, взуття — на 3,0%.

Зростання тарифів (цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) зафіксували на рівні 11,9% відбулося. Електроенергія подорожчала на 69,7%. А от цін на транспорт знизилися на 0,8%, як вважають в Держстаті, в основному через здешевлення палива та мастил на 2,0%. Водночас на 3,1% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері звʼязку ціни зросли на 0,5%, що повʼязано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 13,8%.

Дані: Держстат

Нагадаємо, на думку аналітиків Національного банку, наступного року інфляція в Україні складе в річному вимірі орієнтовно 14,8%. Це поліпшений прогноз, бо раніше в НБУ очікували 18,7%.