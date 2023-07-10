Инфляция в Украине замедлилась до 12,8%: что подешевело

В июне 2023 года инфляция на потребительском рынке по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,8%, с начала года – 4,6%, с июнем 2022 – 12,8%. Базовая инфляция с начала года составила 3,2%, а по сравнению с маем 2023 – 0,1%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,1%. Больше всего подорожали мясо и мясопродукты - на 1,9%. На 1,0-0,2% выросли цены на овощи, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб. В то же время, снизились цены на яйца, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, сало, молоко, сыры — на 4,1-0,5%.

Данные: Госстат

Цены на табачные изделия выросли на 1,5%, алкогольные напитки – на 0,2%. При этом одежда в среднем подешевела на 3,1%, обувь — на 3,0%.

Рост тарифов (цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) зафиксировали на уровне 11,9%. Электроэнергия подорожала на 69,7%. А вот цены на транспорт снизились на 0,8%, как считают в Госстате, в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,0%. В то же время, на 3,1% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 0,5%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 13,8%.

Данные: Госстат

Напомним, по мнению аналитиков Национального банка, в следующем году инфляция в Украине составит в годовом исчислении ориентировочно 14,8%. Это улучшенный прогноз, потому что раньше в НБУ ожидали 18,7%.