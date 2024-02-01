Неистребованные паи могут конфисковать в коммунальную собственность с 2025 года. Как фермеру оформить участок

Владельцы нераспределенных (невостребованных паев) должны к началу 2025 оформить право собственности на них, иначе землю признают бесхозной и передадут в коммунальную собственность. Delo.ua приводит инструкцию по оформлению земельного участка, чтобы избежать возможной конфискации пая.

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В середине января замминистра аграрной политики и продовольствия Денис Башлык напомнил, что владельцы неистребуемых земельных долей (паев) или их наследники должны до 1 января 2025 года оформить право собственности на эти земельные участки. Граждане, которые этого не сделают, будут считаться отказавшимися от получения земельного участка.

"После 1 января 2025 года невостребованные участки будут признаны бесхозными. Их передадут в коммунальную собственность территориальной общины, на территории которой они расположены. Тем, у кого имеются сертификаты на земельную долю (пай), которые не заменены на выписку из Реестра прав на право собственности на земельный участок, нужно срочно оформить право собственности", – предупреждает заместитель министра.

Это решение было принято не вчера - еще в 2019 году Верховная Рада приняла закон "О порядке выделения в натуре земельных участков", который решал ряд проблемных вопросов, связанных с коллективной собственностью на землю, "шахматкой", использованием земель под полевыми дорогами и т.п.. Тогда владельцам неистребованных паев дали шесть лет для оформления права собственности на угодья, и сейчас дедлайн постепенно приближается.

Оформление неистребованных паев могут отложить

По состоянию на 2018 год, когда власти установили конечный срок оформления неистребованных паев, их общая площадь оценивалась в 400 тыс. га, пояснил в комментарии для издания адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Груба .

Таким образом, площадь неистребованных паев в совокупности больше зембанка отдельных крупнейших украинских агрохолдингов.

Безусловно, с тех пор какая-то часть паев была истребована, но я не думаю, что это кардинально изменило вышеуказанные количественные показатели, ведь бума оформления неистребованных паев за последние 5 лет не наблюдалось». Дмитрий Грубая адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Скорее всего, срок оформления неистребованных земельных паев будет продлен после 1 января 2025 года , сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в комментарии для Delo.ua. Причиной такой отсрочки станут определенные ограничения функционала Государственного земельного кадастра, действующие во время военного положения.

Я знаю, что в Верховной Раде есть идея, чтобы перенести этот срок до окончания военного положения плюс дополнительные два года. Лично я считаю, что этот вопрос нужно закрыть как можно скорее, но у сторонников отсрочки тоже есть свои аргументы, которые следует учитывать. Николай Сольский министр агрополитики Украины

Он также не исключает, что вопрос оформления неистребованных паев могут подхватить определенные политические силы, которые будут пытаться продвигать в обществе идею, что у граждан заберут земельные паи. Поэтому будет найдено решение, способное удовлетворить все заинтересованные стороны.

Заместитель министра агрополитики Денис Башлык в комментарии для издания уточнил, что для отсрочки окончательной даты оформления неистребованных земельных паев Верховная Рада должна принять соответствующий закон, который в будущем будет зарегистрирован в парламенте.

Риска не успеть проголосовать его, как мне кажется, нет. Правительство и Верховная Рада имеют однозначную позицию по этому вопросу и соответствующий закон будет принят до 1 января 2025 года". Денис Башлык заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Он добавляет, что общая площадь неистребованных паев в Украине действительно оценивается в 400 тыс. га, это примерно 65 тыс. потенциальных собственников.

Откуда возникла проблема неистребованных паев

Законодательство Украины в начале 90-х предусматривало коллективную форму собственности на землю, которая осталась в наследство от советского периода, объясняет адвокат Дмитрий Груба. Субъектами права коллективной собственности на землю в то время были коллективные сельскохозяйственные предприятия, сельскохозяйственные кооперативы и прочие учрежедния.

Впоследствии от такой формы собственности начали отходить, в частности, Конституция Украины и принятые в дальнейшем нормативно правовые акты ее уже не предусматривали. Таким образом, в результате ухода от понятия "коллективная собственность", начался так называемый процесс разделения на паи сельскохозяйственных земель, который продолжается и по сей день.

"Неистребованные земельные паи являются результатом разделения (распаевания) земель, ранее находившихся в коллективной собственности, среди членов бывших колхозов и т.д. А уже следствием этого явления является безответственность пайщиков или их наследников, которые не обращались в органы местного самоуправления за выделением им земельной доли (паю) в натуре (на местности)", - уточняет Дмитрий Груба.

Кто может иметь неистребованный пай

Неистребованные паи ныне могут иметь бывшие члены бывших колхозов и подобных образований или их наследники (в том числе и наследники их наследников). Эта категория владельцев паев наиболее многочисленна.

Кроме того, неистребованные паи могут иметь граждане или юридические лица, которые в свое время приобрели их в собственность путем заключения с собственником соответствующей земельной доли (пая) договора купли-продажи (обмена, дарения) пая.

Такие паи предоставлялись гражданам, которые были эвакуированы из зоны отчуждения, отселены из зоны обязательного или зоны добровольного отселения, а также переселенцам с территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и которые на момент эвакуации были членами коллективных или других сельскохозяйственных предприятий. Также это могут быть пенсионеры из их числа, проживающие в сельской местности.

Обычно право человека на такой неистребованный пай удостоверяется соответствующим сертификатом на земельную долю (пай).

По данным юриста компании "Ильяшев и Партнеры", такими документами могут быть:

свидетельство о праве на наследство;

удостоверенные в установленном законом порядке договоры купли-продажи, дарения, мены, к которым прилагается сертификат на право на земельную долю (пай);

решение суда о признании права на земельную долю (пай).

Каковы цена и сроки оформления неистребованного пая

Прохождение всех этапов оформления участка может занять ориентировочно от 6 месяцев до 1 года, отмечает Дмитрий Груба.

"Основными затратами станут работы землеустроительной организации. Сумма таких расходов будет сильно колебаться в зависимости от региона расположения земли и конкретной землеустроительной организации. Общие затраты на оформление в среднем могут совокупно оценены ориентировочно от 5000 до 15000 грн", - пояснил эксперт.

Потенциально оформление можно поручить другому лицу: члену семьи, представителю юридической фирмы и т.д. Для этого необходимо оформить нотариальную доверенность на совершение вышеуказанных действий.

Каков порядок действий для граждан, еще не истребовавших пай

Дмитрий Груба приводит следующий порядок оформления неистребованных паев:

1. Подача заявления о выделении участка

Потенциальный владелец пая должен подать в орган местного самоуправления по местонахождению земельного участка (сельского, поселкового, городского совета) заявление о выделении земельной доли (пая) в натуре (на местности) и предоставление разрешения на разработку документации по землеустройству. К такому обращению необходимо добавить документ, удостоверяющий право на пай (сертификат, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи и т.п.).

После этого местный совет принимает решение о выделении пая в натуре и разрешает разработку документации по землеустройству.

2. Разработка документации по землеустройству

Далее необходимо обратиться к землеустроителю или землеустроительной организации за разработкой документации по землеустройству, заключить с ними договор на работу и, конечно, оплатить ее.

3. Регистрация в Госземкадастре

С готовой документацией по землеустройству необходимо обратиться в местный территориальный орган Госгеокадастра или в ЦНАП с заявлением о регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре. Там вы должны получить выписку из кадастра относительно земельного участка, в котором будет указан его кадастровый номер, место его расположения и другие сведения о нем.

4. Подача заявления на получение пая

В дальнейшем обращаемся в местный совет с заявлением об утверждении документации по землеустройству и передаче в собственность земельного участка. Совет должен утвердить это своим решением.

5. Нотариальная регистрация

И напоследок с решением совета следует обратиться к государственному регистратору или нотариусу для регистрации права собственности на земельный участок в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество. Нотариус или чиновник после регистрации должен выдать выписку из реестра.

После этого участок полностью оформлен — вы можете свободно распоряжаться им в рамках закона.