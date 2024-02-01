Невитребувані паї можуть конфіскувати у комунальну власність з 2025 року. Як фермеру оформити ділянку

Власники нерозподілених (невтребуваних паїв) мають до початку 2025 року оформити право власності на них, інакше землю визнають безхазяйною і передадуть в комунальну власність. Delo.ua наводить інструкцію з оформлення земельної ділянки, щоб уникнути можливої конфіскації паю.

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В середині січня замміністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик нагадав, що власники невитребуваних земельних часток (паїв) або їх спадкоємці повинні до 1 січня 2025 року оформити право власності на ці земельні ділянки. Громадяни, які цього не зроблять, будуть вважатися такими, що відмовились від одержання земельної ділянки.

"Після 1 січня 2025 року незатребувані ділянки будуть визнані безхазяйними. Їх передадуть у комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані. Тим, у кого наявні сертифікати на земельну частку (пай), що не замінені на витяг з Реєстру речових прав на право власності на земельну ділянку, потрібно терміново оформити право власності", - попереджає замміністра.

Це рішення було прийняте не вчора — ще в 2019 році Верховна Рада ухвалила закон "Про порядок виділення в натурі земельних ділянок", який вирішував ряд проблемних питань, пов’язаних з колективною власністю на землю, "шахматкою", використанням земель під польовими дорогами тощо. Тоді власникам невитребуваних паїв дали шість років для оформлення права власності на угіддя, і зараз "дедлайн" поступово наближається.

Оформленні невитребуваних паїв можуть відтермінувати

Станом на 2018 рік, коли влада встановила кінцевий термін оформлення невитребуваних паїв, їхня загальна площа оцінювалась в 400 тис. га, пояснив в коментарі для видання адвокат юрфірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Груба.

393 тис. га Площа сільгоспземель в Ізраїлі

В Україні невитребуваними залишаються площі, співставні з всіма землями сільгосппризначення деяких інших країн. Наприклад, в Ізраїлі вся рілля займає 393 тис. га.

Таким чином, площа невитребуваних паїв в сукупності більша за зембанк окремих найбільших українських агрохолдингів .

Безумовно, з того часу якась частина паїв була витребувана, але я не думаю, що це кардинально змінило вказані вище кількісні показники, адже буму оформлення невитребуваних паїв за останні 5 років не спостерігалось". Дмитро Груба адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери"

Найімовірніше, строк оформлення невитребуваних земельних паїв буде продовжений після 1 січня 2025 року , повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в коментарі для Delo.ua. Причиною такої відстрочки є певні обмеження функціоналу Державного земельного кадастру, які діють під час військового стану.

Я знаю, що в Верховній раді є думки, щоб перенести цей строк до закінчення військового стану плюс додаткові два роки. Особисто я вважаю, що це питання потрібно закрити якомога швидше, але у прихильників відстрочки теж є свої аргументи, які варто враховувати". Микола Сольський міністр агрополітики України

Він також не виключає, що питання оформлення невитребуваних паїв можуть підхопити певні політичні сили, які намагатимуться проcувати в суспільстві ідею, що в громадян заберуть земельні паї. Через це буде знайдене рішення, здатне задовільнити всі заінтересовані сторони.

Заступник міністра агрополітики Денис Башлик в коментарі для видання уточнив, що для відстрочки кінцевої дати оформлення невитребуваних земельних паїв Верховна Рада має прийняти відповідний закон, котрий в майбутньому буде зареєстрований в парламенті.

Ризику не встигнути проголосувати його, як на мене, немає. Уряд та Верховна Рада мають однозначну позицію по цьому питанню, і відповідний закон буде ухвалено до 1 січня 2025 року". Денис Башлик заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації

Він додає, що загальна площа невитребуваних паїв в Україні дійсно оцінюється в 400 тис. га, це приблизно 65 тис. потенційних власників.

Звідки взялась проблема невитребуваних паїв

Законодавство України на початку 90-х років передбачало колективну форму власності на землю, яка залишилась у спадщину від радянського періоду, пояснює адвокат Дмитро Груба. Суб’єктами права колективної власності на землю на той час були колективні сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські кооперативи тощо.

Згодом від такої форми власності почали відходити, зокрема, Конституція України та прийняті надалі нормативно-правові акти її вже не передбачали. Таким чином, внаслідок відходу від поняття "колективна власність", почався так званий процес розпаювання сільськогосподарських земель, який триває і до нині.

"Невитребувані земельні паї є результатом поділу (розпаювання) земель, які раніше перебували у колективній власності, серед членів колишніх колгоспів тощо. А вже наслідком цього явища є безвідповідальність пайовиків або ж їх спадкоємців, які не звертались до органів місцевого самоврядування за виділенням їм земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)", - уточнює Дмитро Груба.

Хто може мати невитребуваний пай

Невитребувані паї нині можуть мати колишні члени колишніх колгоспів та подібних до них утворень або їх спадкоємці (в тому числі й спадкоємці їхніх спадкоємців). Ця категорія власників паїв є найбільш численною.

Крім того, невитребувані паї можуть мати громадяни чи юридичні особи, які свого часу набули їх у власність шляхом укладення з власником відповідної земельної частки (паю) договору купівлі-продажу (обміну, дарування) паю.

Такі паї надавались громадянам, які були евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони обов'язкового або зони добровільного відселення, а також переселенцям з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств. Також це можуть бути пенсіонери з їх числа, котрі проживають у сільській місцевості.

Зазвичай право особи на такий невитребуваний пай посвідчується відповідним сертифікатом на земельну частку (пай).

За даними юриста компанії "Ілляшев та Партнери", такими документами можуть бути:

свідоцтво про право на спадщину;

посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай);

рішення суду про визнання права на земельну частку (пай).

Скільки коштує та яка тривалість оформлення невитребуваного паю

Проходження всіх вказаних вище етапів може зайняти орієнтовно від 6 місяців до 1 року, зазначає Дмитро Груба.

"Основними витратами стануть роботи землевпорядної організації. Сума таких витрат буде сильно коливатись в залежності від регіону розташування землі та конкретної землевпорядної організації. Загальні витрати на оформлення в середньому можуть сукупно оцінені орієнтовно від 5 000 до 15 000 грн", - пояснив експерт.

Потенційно оформлення можна доручити іншій особі: члену сім’ї, представнику юридичної фірми тощо. Для цього необхідно оформити нотаріальну довіреність на вчинення вказаних вище дій.

Який порядок дій для громадян, які ще не затребували пай

Дмитро Груба наводить наступний порядок оформлення невитребуваних паїв:

1. Подання заяви про виділення ділянки

Потенційний власник паю має подати до органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки (сільської, селищної, міської ради) заяву про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) та надання дозволу на розробку документації із землеустрою. До такого звернення необхідно додати документ, що посвідчує право на пай (сертифікат, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу тощо).

Після цього місцева рада приймає рішення про виділення паю в натурі та надає дозвіл на розробку документації із землеустрою.

2. Розроблення документації із землеустрою

Далі необхідно звернутися до землевпорядника чи землевпорядної організації за розробленням документації із землеустрою, заключити з ним договір на роботу та, звісно, оплатити її.

3. Реєстрація в Держземкадастрі

З готовою документацією із землеустрою необхідно звернутися до місцевого територіального органу Держгеокадастру або до ЦНАП із заявою про реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. Там ви маєте отримати витяг з кадастру щодо земельної ділянки, в якому буде зазначено її кадастровий номер, місце її розташування та інші відомості щодо неї.

4. Подача заяви на отримання паю

Надалі звертаємося до місцевої ради із заявою про затвердження документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки. Рада має затвердити це своїм рішенням.

5. Нотаріальна реєстрація

І наостанок з рішенням ради слід звернутися до державного реєстратора або нотаріуса для реєстрації права власності на земельну ділянку в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно. Нотаріус або чиновник після реєстрації має видати витяг з реєстру.

Після цього ділянка повністю оформлена — ви можете вільно розпоряджатися нею у рамках закону.