Польша забраковала украинские бублики: в чем причина

Торговая инспекция по качеству сельскохозяйственной и пищевой продукции Польши (IJHARS) запретила обращение на польском рынке трех партий бубликов общим весом 5,34 тыс. тонн, импортированных из Украины.

Об этом говорится в сообщении инспекции в соцсети X.

Отмечается, что решение было принято из-за низкого содержания в бубликах жира и высокого содержания сахара.

"JHARS издала распоряжение о запрете реализации в Польше трех партий баранок весом 5338 кг, импортированных из Украины, из-за низкого содержания влаги и жира, а также высокого содержания сахара", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что решение подлежит немедленному исполнению.

#IJHARS w Rzeszowie wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski 3 partii obwarzanków (5 338 kg) importowanych z Ukrainy z powodu zaniżonej wilgotności i zaw. tłuszczu oraz zawyżonej zaw. cukru. Decyzji ma rygor natychmiastowej wykonalności.#BezpiecznaGranica pic.twitter.com/9y9ycSBvzf — IJHARS (@gijhars) April 8, 2024

Напомним, IJHARS в Люблине 5 апреля изъяла с польского рынка три партии мороженого общим весом 8,48 тонн, импортированного из Украины, в связи с размораживанием.

Кроме того, было принято решение о запрете импорта из Украины партии томатной пасты 57,66 тонн из-за наличия плесени.

Главный инспектор IJHARS Пшемислав Рзодкевич (Przemysław Rzodkiewicz) заявил, что за последний год 1,4% партий продукции из Украины, осмотревшейся комиссия на границе, были забракованы.

Также Торговая инспекция Польши заявила о крупнейшем в ее истории штрафе в 1,5 млн злотых (около $380 тыс.), наложенном на компанию-импортера за ввоз на польский рынок из Украины 11,5 тыс. тонн технического рапса и кормовой пшеницы как контрафакта из-за дальнейшее их использование в качестве продовольственных.